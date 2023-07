Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,81 EUR -0,80% (19.07.2023, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,97 EUR -0,69% (19.07.2023, 16:25)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (19.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Automarkt habe seine Erholung im Juni fortgesetzt. Die Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien seien im Vergleich zum Vorjahr um 18,7 Prozent auf 1,27 Millionen Pkw gestiegen. Eine gute Figur habe dabei einmal mehr Mercedes-Benz abgegeben.Im ersten Halbjahr habe ein Wachstum von 17,6 Prozent auf rund 6,6 Millionen Autos gestanden. Die Autoverkäufe hätten damit aber immer noch deutlich unter dem Vergleichszeitraum aus dem Vorkrisenjahr 2019 gelegen.Die Elektroautos hätten ihren Marktanteil im Juni weiter ausbauen können. Der Absatz batterieelektrischer Pkw (BEV) sei um 55 Prozent auf 208.882 Einheiten geklettert. Das Plus bei Benzinern habe sich dagegen mit 11,3 Prozent auf 458.449 Autos relativ gering ausgenommen. Die Verkäufe von Dieselfahrzeugen seien um rund 10 Prozent auf 149.261 Autos zurückgegangen.Unter den Herstellern habe Mercedes-Benz ein Plus von knapp 8 Prozent geschafft. Das könne sich durchaus sehen lassen. Bereits die Verkaufszahlen für das zweite Quartal seien in Ordnung gewesen. Hier habe Mercedes um rund 6 Prozent auf 515.700 Fahrzeuge zugelegt.Die Mercedes-Aktie konsolidiere weiterhin auf hohem Niveau. Das Papier benötige dringend neue Impulse. Zuletzt habe sich Goldman Sachs bullish gegenüber der Aktie geäußert. Die UBS dagegen sehe weniger Potenzial nach oben. Goldman Sachs-Analyst George Galliers habe zuletzt die Entwicklung bei Mercedes gelobt und der Aktie Aufwärtspotenzial bis 98 Euro eingeräumt. 98 Euro halte auch Eduardo Gonzalez von der Grupo Santander für möglich. UBS-Analyst Juan Perez-Carrascosa sehe Potenzial bis 85 Euro. Am Mittwoch habe Daniel Roeska von Bernstein nachgelegt und seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 90 Euro bestätigt.Die Aktie habe im Zuge der freundlichen Gesamtmarktverfassung wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Neues Kurspotenzial ergebe sich erst, sobald der Ausbruch über das Hoch bei 75,50 Euro gelinge. Support nach unten biete die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 71,90 Euro verlaufe. Darunter liege die 100-Tage-Line als Unterstützung, die bei 71,31 Euro verlaufe. (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link