Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz gehe davon aus, auch in diesem Jahr hohe Preise durchsetzen zu können. Nach dem starken ersten Quartal sei der Stuttgarter Autobauer daher auch etwas zuversichtlicher. Im Pkw-Geschäft solle die um Sondereffekte bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern jetzt das obere Ende der Spanne von 12 bis 14% des Umsatzes erreichen (VJ: 14,6%). Im Geschäft mit Lieferwagen habe Finanzchef Harald Wilhelm die Latte gleich etwas höher gesetzt und rechne nun mit einer operativen Umsatzrendite von 11 bis 13% (VJ: 11,2%).Spannend für die Aktionäre dürfte werden, wie der Vorstand die Preisentwicklung in den kommenden Monaten und Quartalen einschätze. Experten würden seit längerem damit rechnen, dass am Gesamtmarkt wieder Druck auf die Hersteller bei den Preisen entstehe, da sich die Produktionsstaus weitgehend gelegt hätten und die Weltwirtschaft wegen hoher Inflation und steigenden Zinsen schwächele. Das könnte auch bei den weniger preissensiblen Kunden von Mercedes über Kurz oder Lang von Bedeutung werden. In der Branche gelte derzeit insbesondere die Auftragslage als wacklig. CEO Ola Källenius spreche sich indes öffentlich immer wieder gegen Rabatte zur Verkaufsförderung aus.Darüber hinaus stelle sich die Frage, wie es abseits der konjunkturellen Lage im wichtigsten Einzelmarkt China mit dem Verhältnis der Autobauer zum größten Automarkt der Welt weitergehe, angesichts von Streitigkeiten um Technologieaustausch und die politische Lage in der Volksrepublik. Mercedes-Benz habe in China zudem bedeutende Großaktionäre.Die Luxus-Strategie von Mercedes-Vorstand Ola Källenius habe sich in den letzten Quartalen ausgezahlt. Die Marge habe zuletzt rund 12% erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 seien es nur rund 5% gewesen. Jetzt müsse Mercedes-Benz zeigen, ob sich dieser Trend in den nächsten Monaten u.a. mit dem Roll-out der E-Klasse fortsetzen lasse. Wichtig bleibe der chinesische Automarkt. Hier müsse Mercedes-Benz schnellstmöglich mit neuen innovativen Elektroautos nachlegen, um die ins Stocken geratene Verkäufe anzukurbeln.Aus charttechnischer Sicht seien zuletzt wichtige Unterstützungen gefallen. Sowohl die 50-Tage-Linie, die bei 71,90 Euro verlaufe, als auch die 100-Tage-Line bei 71,31 Euro seien nach unten durchbrochen worden. Unterstützung biete jetzt die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie, die bei 68,18 Euro verlaufe, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:70,05 EUR -1,59% (26.07.2023, 18:45)