Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,68 EUR +0,28% (18.07.2023, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,68 EUR +0,22% (18.07.2023, 11:01)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (18.07.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mercedes-Aktie konsolidiere weiterhin auf hohem Niveau. Das Papier benötige dringend neue Impulse, um das Break über das Hoch bei 75,50 Euro zu schaffen. Zuletzt habe sich Goldman Sachs bullish gegenüber der Aktie geäußert. Die UBS dagegen sehe weniger Potenzial nach oben.Die Luxus-Strategie von Mercedes-Vorstand Ola Källenius habe sich in den letzten Quartalen ausgezahlt. Die Marge habe zuletzt 12 Prozent erreicht. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 seien es nur rund fünf Prozent gewesen.Analyst George Galliers habe zuletzt die Entwicklung bei Mercedes gelobt und der Aktie Aufwärtspotenzial bis 98 Euro eingeräumt.Nicht ganz so euphorisch sehe UBS-Analyst Juan Perez-Carrascosa die Zukunft von Mercedes-Benz. Die Gebrauchtwagenpreise in den wichtigsten europäischen Märkten hätten im zweiten Quartal zum Vorquartal stagniert und seien in Deutschland sogar gesunken, habe der Experte in einer Branchenstudie geschrieben. Die Neuwagenproduktion dürfte in den kommenden Quartalen hoch bleiben und die Gebrauchtwagenpreise weiter unter Druck setzen. Bei Elektrofahrzeugen halte der negative Preistrend an. Der Experte bevorzuge weiterhin Luxus- gegenüber Premiumherstellern wie Mercedes-Benz und Porsche AG. Sein Kursziel für die Mercedes-Aktie liege bei 85 Euro.Die Aktie habe im Zuge der freundlichen Gesamtmarktverfassung wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Neues Kurspotenzial ergebe sich erst, sobald der Ausbruch über das Hoch bei 75,50 Euro gelinge. Support nach unten biete die 50-Tage-Linie, die bei 71,80 Euro verlaufe. Anleger sollen die Mercedes-Benz Group-Aktie halten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link