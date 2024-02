Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil MercadoLibre:



MercadoLibre S.A. (ISIN: US58733R1023, WKN: A0MYNP, Ticker-Symbol: MLB1, NASDAQ-Symbol: MELI) ist ein 1999 gegründetes multinationales Unternehmen im Bereich E-Commerce mit Sitz in Uruguay. Es konzentriert sich auf das Betreiben von Auktions- und Kleinanzeigenportalen nach Vorbild von eBay, mit dem es seit 2001 offiziell kooperiert. (23.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MercadoLibre-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von MercadoLibre S.A. (ISIN: US58733R1023, WKN: A0MYNP, Ticker-Symbol: MLB1, NASDAQ-Symbol: MELI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MercadoLibre, das südamerikanische Pendant zu eBay, sei am Donnerstag im nachbörslichen Handel um mehr als acht Prozent eingebrochen. Obwohl die übrigen Zahlen des Unternehmens ein starkes Wachstum gezeigt hätten, habe man bei die Gewinnschätzungen der Analysten massiv verfehlt und lediglich den Vorjahreswert erreicht.MercadoLibre habe für das abgelaufene Quartal einen Gewinn von 3,25 Dollar pro Aktie gemeldet, was genauso viel sei wie im Jahr zuvor. Die Experten seien mit einem Gewinn von 7,17 Dollar allerdings von mehr als dem Doppelten ausgegangen.Beim Umsatz sei die uruguayische Firma auf 4,26 Milliarden Dollar gekommen und habe damit den Analystenkonsens von 4,12 Milliarden Dollar leicht übertroffen. Im Vergleich zu Q4/22 sei der Umsatz um knapp 42 Prozent angestiegen.Im vierten Quartal sei die Anzahl der sogenannten Unique User von Finanzprodukten im Vergleich zum Vorjahr um 21,3 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 53 Millionen gestiegen. Der Umsatz aus dem Handelsgeschäft sei um 48,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen.MercadoLibre wachse zwar in einem unfassbaren Tempo und sehe sich sehr gut dafür gerüstet, dass dies auch in Zukunft so bleibe. Doch kurzfristig habe der deutlich niedriger als erwartete Gewinn auf die Gemüter der Anleger geschlagen."Der Aktionär" rät den Rücksetzer zu nutzen, um weitere Positionen einzugehen, so Michael Diertl. (Analyse vom 23.02.2024)