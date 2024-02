(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, stufen die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) mit "kaufen" ein.Die Mensch und Maschine SE (MuM) wachse weiter rasant und sei auf dem Weg zu neuen Rekordwerten. Das Geschäftsjahr 2022 sei mit einem Umsatz von 320,48 Mio. EUR (VJ: 266,16 Mio. EUR) und einem EBIT von 42,64 Mio. EUR (VJ: 34,69 Mio. EUR) mit jeweils neuen Rekordwerten erfolgreich abgeschlossen worden. Der Blick auf die langfristige Entwicklung zeige ein beeindruckendes Bild. Zwischen 2014 und 2022 sei die MuM jährlich um durchschnittlich 11% (2014 bis 2022) gewachsen und habe dabei das EBIT um durchschnittlich 26% steigern können. Gleichzeitig habe sich die EBIT-Marge von 4,9% (2014) auf 13,3% (2022) verbessert.Der Wachstumskurs der vergangenen Jahre sei auch im Geschäftsjahr 2023 fortgesetzt worden. Mit einem Umsatzplus von 6,1% auf 242,21 Mio. EUR (VJ: 228,25 Mio. EUR) und einer überproportionalen EBIT-Steigerung von 13,4% auf 34,41 Mio. EUR (VJ: 30,34 Mio. EUR) seien die bereits guten Vorjahreswerte deutlich übertroffen worden. Selbstverständlich handle es sich auch hier um neue absolute Rekordwerte. Nachdem das Systemhausgeschäft, in dem die Gesellschaft als Autodesk Platinum Partner Produkte auf Basis von Autodesk an Kunden vertreibe, zum Jahreswechsel von auslaufenden Rabatten aus Dreijahresverträgen profitiert habe, habe sich das Segment MuM Software im zweiten und dritten Quartal wieder deutlich stärker präsentiert. Die höhere Marge bei der eigenen Software habe entsprechend zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg geführt. Die EBIT-Marge habe sich weiter auf 14,2% (VJ: 13,3%) verbessert.Mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen habe das MuM-Management die Guidance für das Geschäftsjahr 2023 klar bestätigt, wonach ein Nettogewinn zwischen 1,64 EUR und 1,81 EUR je Aktie erwartet werde. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 solle sich die überproportionale Ergebnisverbesserung fortsetzen und das EPS erneut um 14% bis 20% steigen, was einem EPS-Anstieg von 0,24 EUR bis 0,34 EUR entsprechen würde. Gegenüber dem EPS des Jahres 2022 werde mit einer Verdoppelung des EPS über einen Zeithorizont von vier bis fünf Geschäftsjahren, d.h. bis zum Geschäftsjahr 2026/2027, gerechnet. Das EPS solle dann auf über 3,00 EUR steigen. Im November 2023 habe Autodesk angekündigt, ab August 2024 von einem Reseller- auf ein Agentenmodell umzustellen. Dies werde einen signifikanten Einfluss auf die zukünftigen Umsatzzahlen der MuM haben. Sowohl der Umsatz als auch der Materialaufwand würden deutlich sinken, während die Ergebniszahlen unverändert bleiben würden, was zu deutlich höheren Margen führen werde. Das Unternehmen erwarte ab 2025 eine Konzern-Rohertragsmarge von 75% bis 80% und eine EBIT-Marge von über 20%. Die Analysten der GBC AG hätten diese Veränderung in ihren Prognosen berücksichtigt und würden in den Jahren 2024 und 2025 einerseits mit einem geringeren Umsatzvolumen, andererseits mit einer deutlichen Steigerung aller Ergebniskennzahlen rechnen.Angesichts der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und der damit verbundenen Ertragssteigerungen sei die Mensch und Maschine SE für die Zukunft bestens aufgestellt. Die Nachfrage nach Softwarelösungen von MuM in beiden Segmenten sei trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds ungebrochen. Die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung seien weitere Treiber für das dynamische Wachstum. Die Analysten der GBC AG würden davon ausgehen, dass die Guidance sehr gut erreichbar sei.Trotz der sehr starken Kursentwicklung der letzten Jahre sehen Cosmin Filker und Niklas Ripplinger, Analysten der GBC AG, weiteres Kurspotenzial der Mensch und Maschine-Aktie und vergeben für den Titel das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:51,50 EUR -0,19% (14.02.2024, 21:33)XETRA-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:52,10 EUR +0,97% (14.02.2024, 17:40)ISIN Mensch und Maschine-Aktie:DE0006580806WKN Mensch und Maschine-Aktie:658080Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:MUMKurzprofil Mensch und Maschine Software SE:Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (14.02.2024/ac/a/nw)