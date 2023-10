Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze MuM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MuM-Aktie:

48,55 EUR +3,52% (19.10.2023, 16:43)



XETRA-Aktienkurs MuM-Aktie:

48,55 EUR +4,75% (19.10.2023, 16:10)



ISIN MuM-Aktie:

DE0006580806



WKN MuM-Aktie:

658080



Ticker-Symbol MuM-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (19.10.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mensch und Maschine Software (MuM) habe nach einem Rekord-Q1 mit viel Handelsgeschäft sowie einer Rückkehr zur Dominanz des Eigengeschäfts im zweiten und dritten Quartal das beste 9-Monatsergebnis in der Firmengeschichte erzielt. Vor diesem Hintergrund seien die Jahresprognosen bestätigt worden. Damit scheine die jüngste Kursschwäche beendet.MuM entwickele als Anbieter von Computer Aided Design/Manufacturing und Building Information Modeling (CAD/CAM/BIM) maßgeschneiderte Software, die es den Kunden aus den verschiedensten Branchen ermögliche, Produktionsprozesse zu digitalisieren und zu vereinfachen. Maschinenbauer könnten mit den MuM-Lösungen den Fräsvorgang von Werkzeug virtuell komplett realistisch simulieren. Bevor eine Brücke in die Landschaft gesetzt werde, könne ein Planungsbüro ein Modell am Computer anfertigen, um statische Berechnungen vorzunehmen. Die Nachfrage sei entsprechend groß.Der Umsatz sei nach noch Monaten um 6,1 Prozent auf 242,2 Millionen Euro gestiegen. Nachdem das erste Quartal durch den Endspurt bei Autodesk-3YR-Verträgen um 21 Prozent zugelegt habe, sei die Umsatzkurve in Q2/Q3 erwartungsgemäß schwächer gewesen. Der Rohertrag sei überproportional um 8 Prozent auf 126 Millionen Euro geklettert. Der Umschwung auf Eigengeschäft zeige sich deutlich in der Rohmarge, die nach 45,7 Prozent im ersten Quartal auf 56,7 Prozent in Q2/Q3 gesprungen sei.Das EBIT habe sich um 13 Prozent auf 34,41 Millionen Euro erhöht, die EBIT-Marge habe damit 14,2 Prozent (Vorjahr: 13,3 Prozent) erreicht. Der Nettogewinn sei um 14 Prozent auf 20,95 Millionen Euro oder 1,25 Euro je Aktie gestiegen. Der operative Cashflow sei um satte 41 Prozent auf 48,61 Millionen Euro oder 2,90 Euro pro Aktie geklettert.Die MuM-Aktie sei im Vorfeld der Zahlen aus Sorge vor einer schwächelnden Baukonjunktur, vor allem im Wohnungs- und Gewerbebau, deutlich zurückgefallen. Dabei habe Gründer und Chairman bereits zum Halbjahr auf den stärkeren Fokus auf den Infrastrukturbereich und die größeren Planungs- und Baufirmen verwiesen. "Brücken sanieren und bauen sich bekanntlich nicht von selbst, deshalb ist es geradezu ein Segen, dass die Baufirmen hier jetzt mehr Kapazitäten allokieren können, sodass der riesige Rückstau bei Bahnstrecken und Straßen endlich effektiver angegangen werden kann", so Drotleff damals gegenüber dem "Aktionär".Das Fazit habe weiter Bestand: Ungeachtet aller konjunkturellen Auf- und Abschwünge sowie diverser Krisen habe MuM seine Planvorgaben in der Vergangenheit mit einer großen Zuverlässigkeit erfüllt. Daran dürfte sich auch im laufenden Jahr und vermutlich auch darüber hinaus nichts Wesentliches ändern, selbst wenn sich mal etwas an der Aktionärsstruktur ändern sollte.Für Anleger mit Weitblick bleibt die Aktie bei Kursen unter 50 Euro ein attraktives Investment, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu Mensch und Maschine SE. Das Kursziel von Berenberg habe bisher 69,50 Euro gelautet. (Analyse vom 19.10.2023)