Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

46,80 EUR +2,74% (17.10.2023, 17:32)



XETRA-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

46,70 EUR +2,52% (17.10.2023, 17:36)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (17.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) unter die Lupe.Bei Mensch und Maschine sei es für die Aktie zuletzt abwärts gegangen. Das könnte sich aber in Kürze ändern. Der Spezialist für maßgeschneiderte Software lege am Donnerstag die Q3-Zahlen vor und die sollten zeigen, dass er auf Kurs sei, die Jahresprognosen zu erfüllen. Das könnte wiederum eine positive Kursreaktion auslösen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.10.2023)