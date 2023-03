XETRA-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (02.03.2023/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":

Claudius Schmidt, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) unter die Lupe.

Es lasse sich gut an den Kursen ablesen, dass die von der Pandemie 2020/21 forcierte Digitalisierung ein Wachstumstreiber für ein Unternehmen wie die Mensch und Maschine Software SE sei: Vom Corona-Tief bei EUR 29,80 habe sich die Aktie bis September 2021 auf EUR 67,80 verdoppelt. Aufgrund von Vorzieheffekten stehe 2023 zwar kein Umsatz-, wohl aber ein Gewinnwachstum an: Das Ergebnis je Aktie solle auf EUR 1,64 bis 1,81 zulegen und sich bis 2027 Richtung EUR 3.- bewegen. Das sich daraus ergebende KGV sei für einen Wachstumswert nicht zu hoch, während das scheinbar hohe KBV sich teilweise durch den strikten Verzicht auf die Aktivierung von Entwicklungskosten erkläre. Dem entspreche eine niedrige Verschuldung.

Anleger sollten sich rechtzeitig mit gestaffelten Limiten positionieren, so Claudius Schmidt, Experte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 03/2023)