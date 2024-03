Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (20.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) weiterhin stark zu kaufen.Mit der Vorlage des Geschäftsberichts habe Mensch und Maschine die sehr guten vorläufigen Zahlen bestätigt, beim operativen Cashflow sogar leicht übertroffen. Bei einem in etwa stagnierenden Umsatz von 322 Mio. Euro habe der Gewinn erneut deutlich gesteigert werden können, der Jahresüberschuss habe sich um 11 Prozent auf 28,9 Mio. Euro erhöht - der zehnte Anstieg in Folge. Besonders bemerkenswert habe sich 2023 der operative Cashflow entwickelt, der um fast 30 Prozent auf 50,6 Mio. Euro - fast 16 Prozent des Umsatzes - zugelegt habe.Die starken, aber bereits seit Februar weitgehend bekannten Zahlen, habe MuM nun mit einer positiven Überraschung bezüglich der Dividende garniert. Und zwar solle diese für 2023 nicht, wie zuvor angekündigt, auf 1,60 Euro, sondern sogar auf 1,65 Euro angehoben werden. In Relation zum aktuellen Kurs entspreche das einer attraktiven Dividendenrendite von 3,3 Prozent.Mit attraktiv lasse sich Mensch und Maschine aber auch sonst bezeichnen. Das Unternehmen überzeuge mit einem ausgereiften Geschäftsmodell, einem stetigen, profitablen und Cashflow-starken Wachstum, einer mehr als soliden Bilanz, einer sehr erfahrenen, auf Kontinuität, Verlässlichkeit und Risikobegrenzung bedachten Unternehmensführung und einer ausgeprägten Prognosetreue.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sieht sich daher in seiner positiven Einschätzung bestätigt und bekräftigt das Urteil "strong buy" für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link