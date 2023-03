- Die Risikoaversion könnte vor der FED-Sitzung weiter anhalten, und die Dominanz der Bullen, die Gewinne realisieren wollten, könnte den Anstieg der "Meme-Aktien" nur vorübergehend erscheinen lassen. Sollte sich Jerome Powell heute jedoch überraschend zurückhaltend zeigen, sei damit zu rechnen, dass Spekulanten wieder in "Meme-Aktien" investieren würden, was deren Kurse in die Höhe treiben könnte.



- Ein weiteres "Meme-Unternehmen", AMC, habe vor kurzem eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 1:10 für AMC-Aktien beschlossen und werde wahrscheinlich bald nicht mehr im einstelligen Bereich gehandelt werden (die Anleger würden eine Aktie im Austausch für die 10 erhalten, die sie halten würden). Die Aktionäre hätten außerdem beschlossen, APE-Aktien (AMC Preffered Equity) in Stammaktien umzuwandeln, was zu einer Verwässerung der bestehenden Aktionäre führen könne und für die Aktionäre nicht positiv sei.



- Nach Angaben von VandaTrack hätten Privatanleger in den ersten beiden Monaten dieses Jahres täglich durchschnittlich 1,5 Mrd. Dollar in US-Aktien angelegt. Dies sei ein Rekordniveau an Zuflüssen gewesen. Da die Privatanleger wieder in spekulative Anlagen investiert hätten, seien die Institutionen, die Short-Positionen bei AMCs gehalten hätten, gezwungen gewesen, ihre Positionen durch höhere Preise für das Ausleihen von Aktien zu decken.



Die Gebühren für das Ausleihen von AMC-Anteilen seien nach wie vor sehr hoch. Sie würden von Angebot und Nachfrage abhängen - je größer die Nachfrage nach Short-Positionen sei, desto schwieriger sei es, verfügbare Aktien zum Ausleihen zu finden, was die Gebühren in die Höhe treibe. Für Leerverkäufe von AMCs müssten Institute, die auf fallende Kurse setzen würden, derzeit sehr hohe Gebühren zahlen. Der Wert aller leerverkauften AMC-Aktien belaufe sich derzeit auf 576 Mio. Dollar, was etwa 25% der zum Handel zugelassenen AMC-Aktien (Streubesitz) entspreche. (22.03.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die besser als erwartet ausgefallenen Finanzergebnisse von GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) führten dazu, dass die Aktien des Unternehmens heute mit einem enormen Aufwärtsgap von mehr als 50% eröffneten, so die Experten von XTB.Der gestiegene Optimismus in Bezug auf GME habe die Bullen auch zu anderen Aktien zurückgebracht, die in der Vergangenheit im Visier der Investoren im Reddit-Forum gestanden seien, z. B. AMC (ISIN: US00165C1045, WKN: A1W90H, Ticker-Symbol: AH9, NYSE-Symbol: AMC) und sogar das finanziell angeschlagene Unternehmen BedBath&Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY). Die Nachfrage habe jedoch eindeutig Probleme, den dynamischen Aufschwung aufrechtzuerhalten - ein großer Teil der Gewinne sei kurz nach der Eröffnung wieder zunichte gemacht worden:- Die Umsätze von GameStop im ersten Quartal hätten sich auf 2,22 Mrd. Dollar belaufen und damit den Konsens von 2,18 Mrd. Dollar übertrofffen. Dank niedrigerer Kosten habe das Unternehmen einen Anstieg der operativen Marge und einen Nettogewinn von 48,2 Mio. Dollar gemeldet, verglichen mit einem Nettoverlust von 147,5 Mio. Dollar im Vorjahr.