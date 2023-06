Ein erfolgreiches Beispiel dafür sei Infosys (ISIN US4567881085 / WKN 919668), ein indisches IT-Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen habe verstärkt Mitarbeiter mit Kundenkontakt in den USA einstellen wollen. Dabei sei festgestellt worden, dass für Einstiegspositionen kritisches Denken ein wichtigerer Erfolgsfaktor sei als ein Ingenieurabschluss. Das Unternehmen habe daraus Konsequenzen gezogen und Partnerschaften mit Community Colleges und Liberal Arts Colleges in den USA etabliert, um Studenten mit ausgeprägter kritischer Denkfähigkeit zu finden, denen man nachträglich Programmieren habe beibringen können. An diesen Colleges würden in der Regel mehr Frauen und Minderheiten studieren. Durch die Nutzung dieses Potenzials habe Infosys seinen Mitarbeiterstamm in den USA vergrößern und gleichzeitig diversifizieren können.



Ein weiteres Beispiel: LKW-Fahrer gelte gemeinhin als Männerberuf. Doch SG Holdings, ein japanisches Speditions- und Logistikunternehmen, habe erfolgreich mit diesem Schema gebrochen. Angesichts der alternden Bevölkerung Japans habe das Unternehmen Schwierigkeiten gehabt, ausreichend männliche Fahrer zu rekrutieren. SG Holdings habe deshalb in Technologien investiert, die den körperlich fordernden Teil der Arbeit reduziert hätten. Die Investition in Wechselbrücken-Lkw mit austauschbaren Containern habe es dem Unternehmen beispielsweise ermöglicht, die Aufgabe des Beladens der LKW von der des Fahrens zu trennen. Infolgedessen habe SG Holdings mehr Frauen, ältere und sogar körperlich eingeschränkte Fahrer für seine Flotte gewinnen können.



2. Die Aufmerksamkeit auf untypische Talente richten



Personalabteilungen würden oft in vertrauten Routinen verharren. Bewerber würden beispielsweise aus ähnlichen Hochschulen und Unternehmen ausgewählt, was Vielfalt stark einschränke. Kreative Einstellungsprozesse sollten offen dafür sein, auch an eher untypischen Orten nach geeigneten Kandidaten zu suchen. Das Unternehmen Herc Holdings zum Beispiel vermiete schwere Baumaschinen. In diesem Geschäft seien Sicherheit und die Einhaltung von Verfahren von größter Bedeutung - genau wie beim Militär. Herc Holdings habe deshalb sehr erfolgreich unter US-Militärveteranen, Reservisten und Mitgliedern der Nationalgarde nach neuen Mitarbeitern gesucht und sei in einem sehr vielfältigen Pool von ausgebildeten Soldaten fündig geworden.



In Europa wiederum seien Flüchtlinge aus Krisenherden oft hoch motiviert, nach der Flucht aus ihrer Heimat ein neues Leben aufzubauen. Das französische IT-Unternehmen Capgemini habe dieses Potenzial erkannt und in Großbritannien ein Programm ins Leben gerufen, um Flüchtlinge in digitalen Berufen auszubilden, zu vermitteln und so dem Fachkräftemangel in diesem Sektor entgegenzuwirken. Auch der französische Kosmetikkonzern L'Oréal S.A. (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF) habe im Jahr 2022 damit begonnen, Flüchtlinge in seine Belegschaft zu integrieren.



3. Abbau von unbewusster Voreingenommenheit im Einstellungsprozess



Vorurteile und unbewusste Voreingenommenheit seien vielleicht eines der größten Hindernisse beim Aufbau einer vielfältigen Belegschaft. Das wachsende Bewusstsein für diese Problematik habe zur Entwicklung verschiedener Instrumente geführt, die dazu beitragen könnten, Vorurteile abzubauen und Integration zu fördern.



Thermo Fisher Scientific, ein US-amerikanischer Anbieter von wissenschaftlichen Instrumenten, bewerte zum Beispiel alle Stellenausschreibungen mit einem Tool, das sprachliche Voreingenommenheit reduzieren solle - also Wörter, die potenzielle Bewerber ungewollt von einer Bewerbung abhalten könnten. In Großbritannien biete das Industrieunternehmen IMI Schulungen zum Thema unbewusste Voreingenommenheit an und fordere von Headhuntern, dass sie Kandidaten in einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis auswählen würden. Das Ergebnis: Drei Jahre in Folge sei die Hälfte der von IMI eingestellten Ingenieurabsolventen weiblich gewesen. (28.06.2023/ac/a/m)





