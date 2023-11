Habe der "Fear and Greed Index" Ende des zweiten Quartals noch auf dem höchsten Niveau dieses Jahres gelegen, seien seither Kurskorrekturen von ca. 10 Prozent verzeichnet worden. Zwar sehen die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG eine wirtschaftliche Verbesserung der Rahmendaten und rückläufige Inflationsraten, doch belasten die Faktoren Geopolitik und weiter steigende Zinsen das Anlegerverhalten. Es bleibe abzuwarten, ob diese entgegen der allgemeinen Erwartung agieren würden (antizyklisches Verhalten) und den konjunkturellen Ausschlägen getreu dem Motto "Korrekturkurse sind Kaufkurse" begegnen.



Die bisherige Berichtssaison laufe, insbesondere in den USA, besser als erwartet. Am Beispiel des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei - mit einem Umsatz von +2,1 Prozent und einem Gewinn von +5,9 Prozent - das positive Bild der letzten Woche bestätigt worden. Der Gewinntrend ist stärker als erwartet und die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG gehen von einem deutlichen Gewinnwachstum in den nächsten Quartalen (vor allem in 2024) aus. Mit Blick auf die europäische Berichtssaison sei dagegen kein wirtschaftlicher Aufschwung erkennbar. Diese sei durchwachsen in das Jahr gestartet und habe rückläufige Gewinn- und Umsatzzahlen verzeichnet. Europa sei zwar "attraktiv" bewertet, doch fehle der Katalysator für Kursgewinne.



Die Faktoren, die derzeit für die Aktienmärkte sprechen, seien:

- die Angst, die sich im Fear and Greed Index zeige

- die Kurskorrektur der vergangenen Wochen und damit einhergehend eine günstigere Bewertung

- die Saisonalität und damit verbunden eine eventuelle Jahresendrallye

- die US-Berichtssaison und das insgesamt positive wirtschaftliche Umfeld in den USA.



In einem solchen Marktumfeld setzen die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG auf Aktien von Qualitätsunternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und einer starken Marktstellung, wobei sie regional weiterhin die USA bevorzugen. Neben Aktien bleibe auch der Rentenmarkt eine gute Alternativanlage - bei fast fünf Prozent in den USA. (02.11.2023/ac/a/m)





New YorkMünchen (www.aktiencheck.de) - "Behavioral Finance" widmet sich dem oft von Emotionen beeinflussten Anlegerverhalten an den Börsen, so die Analysten der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Dabei messe der sogenannte "Fear and Greed Index" diese Emotionen der Anleger. Die Signallinie des Index könne zwischen 0 und 100 schwanken und werde grafisch wie ein Tacho dargestellt. Die Geopolitik erhöhe derzeit die Unsicherheit und das Investorenverhalten werde zunehmend von Angst als von Gier bestimmt. Während der Indikator Anfang August noch bei über 80 Prozent gelegen habe (und eine "extreme Gier" gekennzeichnet habe), sei die Euphorie komplett verflogen und der Wert pendele sich aktuell bei 26 Prozent ein - was die Schwelle zu "extremer Angst" signalisiert.