In puncto Sicherheit würden Eisen-Luft-Batterien geradezu glänzen, denn sie würden von Natur aus keine entflammbaren Elektrolyte oder flüchtige Komponenten enthalten - ideal für Anwendungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen. Eine wesentliche Einschränkung sei allerdings noch die im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien langsame Ladegeschwindigkeit und begrenzte kommerzielle Nutzbarkeit aufgrund mangelnder Produktionskapazitäten. Die Verbesserung der Ladegeschwindigkeit und Leistung sei der Schwerpunkt aktueller Forschung.



"Weitere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen sind für Eisen-Luft-Batterien unerlässlich. Aufgrund ihrer Energiedichte, hohen Sicherheit, niedrigen Kosten und der großen Verfügbarkeit von Eisen hat die Technologie großes Potenzial für Hochleistungsanwendungen wie Elektrofahrzeuge und Netzspeicher", so Rahul Bhushan.



Feststoffbatterien: Überhitzungssicherheit dank festem Kern



Feststoffbatterien würden eine innovative Batterietechnologie darstellen und einen festen anstelle des flüssigen oder gelartigen Elektrolyten nutzen, der in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werde. Dies mache sie sicherer, da keine Gefahr des Auslaufens des Elektrolyts oder des thermischen Durchgehens bestehe, was zu Bränden oder Explosionen führen könne. Festkörperbatterien hätten außerdem das Potenzial für eine höhere Energiedichte, eine längere Lebensdauer und schnellere Ladezeiten als Lithium-Ionen-Batterien.



Auch Feststoffbatterien seien nicht ohne Nachteile: Aktuell sei ihre Herstellung teurer als die von Lithium-Ionen-Batterien, obwohl an einer Senkung der Produktionskosten geforscht werde. "Insgesamt ist die Technologie vielversprechend, vor allem, da Feststoffbatterien mit höheren Temperaturen arbeiten können und so bei gleichzeitig hohem Sicherheitsniveau für Hochleistungsanwendungen prädestiniert sind", lasse Bhushan wissen. "Die Herstellungskosten werden erwartungsgemäß bei weiterer Erforschung der Technologie und Ausbau der Produktionskapazitäten sinken."



Natrium-Ionen: Gut erforscht und mit Anwendungspotenzial für große Energiespeicher

Natrium-Ionen-Batterien hätten zwar einige chemische Eigenschaften mit den Lithium-Ionen-Batterien gemeinsam, seien jedoch aufgrund wesentlicher Unterschiede in ihrer Anwendbarkeit eingeschränkt. So würden sie weniger Energie pro Gewichts- oder Volumeneinheit speichern und sich demzufolge weniger gut für tragbare Technologien wie Smartphones und Laptops eignen, wo leichte Batterien mit hoher Energiedichte erforderlich seien.



Darüber hinaus sei die Lebensdauer von Natrium-Ionen-Akkumulatoren aufgrund des schnelleren Abbaus von Elektroden geringer, was ihre Kosteneffizient auf lange Sicht verringern könne.

Rahul Bhushan kommentiere zu dieser Technologie: "Zum aktuellen Forschungsstand kann gesagt werden, dass die Natrium-Ionen-Technologie weniger ausgereift ist als Lithium-Ionen. Es gibt also noch Entwicklungspotenzial bezüglich der Leistungsoptimierung und Kostensenkung. Dennoch bleibt die Energiedichte aufgrund der inhärenten Technologie begrenzt, wenngleich sich Natrium-Ionen-Batterien als kosteneffiziente Option für bestimmte Anwendungen etablieren könnten, bei denen Gewicht und Energiedichte weniger wichtig sind. Ein Beispiel sind groß angelegte Energiespeichersysteme."



Fazit



Obwohl sich Lithium-Ionen-Batterien als die bevorzugte Batterietechnologie durchgesetzt hätten, verspreche auch die Erforschung alternativer chemischer Kompositionen eine nachhaltigere und effizientere Zukunft. "Zink-Luft-Batterien bieten eine höhere Energiedichte und niedrigere Kosten für bestimmte Anwendungen, Eisen-Luft-Batterien zeichnen sich durch Sicherheit und potenziell höhere Energiedichte aus, Festkörperbatterien bieten verbesserte Sicherheit und Leistung, und Natrium-Ionen-Batterien sind reichlich vorhanden und erschwinglich. Nichtsdestotrotz behalten Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer weiten Verbreitung, der etablierten Infrastruktur und der ständigen Weiterentwicklung ihre Vorherrschaft - eine Vorherrschaft, die durch fortschreitende Forschung in Frage gestellt werden könnte", so Bhushan abschließend. (13.07.2023/ac/a/m)







