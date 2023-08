Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Der spektakuläre Erfolg von ChatGPT hat die "KI-Revolution" in einer Weise beschleunigt, die selbst Experten überrascht, so die Experten von FERI Cognitive Finance Institute.Von KI generierte Texte, Bilder, Videos oder Musikkompositionen seien schon heute praktisch nicht mehr von menschlichen Kreationen zu unterscheiden. Künstliche Intelligenz werde so in vielen Bereichen zum entscheidenden "Game Changer". Ein Großteil der Arbeiten, die mit der Anwendung von gelerntem Wissen zu tun hätten, könne künftig durch KI erledigt werden. "Erstmals bekommen jetzt auch hochqualifizierte Wissensarbeiter Konkurrenz durch Maschinen. Das wird die Arbeitswelt grundlegend verändern", erkläre Rapp. Das historisch beispiellose Tempo und die enorme Wucht der KI-Transformation löse in vielen Fällen berechtigte Befürchtungen aus. Dazu zähle auch die wachsende Sorge vor KI-Missbrauch und "Deep Fakes", nicht nur in sozialen Medien, sondern zunehmend auch in Politik, Justiz, Medizin oder dem Finanzbereich. Auch dass die Marktmacht großer Technologie-Konzerne, die sich auf massiven Datendurchsatz stütze, durch KI noch verstärkt werden könnte, sei durchaus kritisch einzuschätzen.Grundsätzlich sei es bei einem hochkomplexen Thema wie KI kaum möglich, die nächsten Entwicklungsschritte genau vorherzusagen. Es müsse jedoch davon ausgegangen werden, dass Künstliche Intelligenz, die alle Lebensbereiche des Menschen umfasse und darin steuernd eingreife, das ökonomische und gesamtgesellschaftliche Umfeld so radikal verändern werde, wie nur wenige Entwicklungen zuvor. Schon jetzt sorge die Dynamik massiv wachsender Datenmengen für einen exponentiellen Verlauf der KI-Entwicklung. Hinzu kämen in naher Zukunft noch technologische Innovationen wie "neuromorphe Chips" und Quantencomputer, was die KI-Entwicklung dann nochmals massiv beschleunigen werde. Unternehmer und Investoren sollten sich deshalb mit den attraktiven Zukunftspotentialen, aber auch mit den absehbaren Verwerfungen beim Thema KI intensiv vertraut machen. (23.08.2023/ac/a/m)