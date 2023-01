Was genau ist Flüssiggas und welchen Vorteil hat es?

Unter Investoren ist EOG Ressources schon seit Jahren sehr beliebt. Das Unternehmen mit Sitz in Texas fördert Öl, aber insbesondere auch Gas. Die gestiegene Nachfrage nach LNG ist somit auch für EOG Ressources sehr profitabel. Durch die neuen Marktverhältnisse in den USA erhält das Unternehmen zudem viele steuerliche Vorteile, von denen europäische Unternehmen nur träumen können. Eine ähnliche steuerliche Ungleichbehandlung wird derzeit in der Glücksspielbranche kritisiert. In diesem Fall lohnt es sich, antizyklisch zu investieren, da die Kursbewegungen trotz der Größe des Unternehmens recht schwanken.



Auch Chevron ist sehr interessant, da das US-Unternehmen eine Reihe von Schiffen für den Transport von LNG besitzt. Chevron beliefert aktuell bereits über hundert sogenannter Import-Terminals weltweit. Dort wird das Flüssiggas wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt und per Pipelines in das entsprechende Gasnetz gespeist.



Das Unternehmen Golar LNG ist ein Betreiber von schwimmenden Flüssiggas-Anlagen. Mit diesen ist es möglich, Erdgas in LNG umzuwandeln. Die Anlagen werden strategisch günstig recht nahe an Fördergebieten von Erdgas platziert. Dadurch reduziert sich der Bedarf an Pipelines erheblich. Der größte Vorteil dieser schwimmenden Anlagen ist die Fähigkeit, am Zielort das LNG wieder in einen gasförmigen Zustand zu bringen. Davon profitieren Länder, die über keine eigenen Terminals verfügen.



Vopak ist ein Unternehmen aus den Niederlanden, das ein Terminal in Rotterdam betreibt und für den größten Durchsatz von Flüssiggas im Land verantwortlich ist. Das Unternehmen setzt auf die weitere Expansion und plant, sowohl in Europa als auch weltweit weitere Import-Terminals für LNG zu bauen.



Momentan ist ein guter Einstieg, um von dem voraussichtlich gerade erst beginnenden LNG-Boom zu profitieren. Besonders empfehlenswert sind in diesem Bereich Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben und Erdgas fördern, LNG-Terminals betreiben oder Schiffe zum Transport besitzen. (19.01.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Flüssiggas galt lange als zu teuer, aber der Krieg in der Ukraine hat dies geändert. Anleger können momentan von der gesteigerten Nachfrage nach Flüssiggas profitieren. Was es mit Flüssiggas genau auf sich hat und welche Aktien besonders vielversprechend sind, wird dieser Artikel klären.Noch bis vor Kurzem bezog Deutschland einen Großteil des Erdgases aus Russland. Der Krieg in der Ukraine hat die Bundesrepublik zum Umdenken bewegt. Auf der Suche nach Alternativen reiste Wirtschaftsminister Habeck unter anderem nach Katar. Da der Wüstenstaat jedoch bestehende Lieferverträge mit Asien hat, können die Kapazitäten nicht ausreichend aufgestockt werden, um auch Europa mit dem notwendigen Gas zu versorgen. Angesichts dessen wurde Flüssiggas oder genauer gesagt LNG aus den Vereinigten Staaten besonders interessant. Dort wird das Erdgas mit der umstrittenen und für die Umwelt belastenden Fracking gefördert. In der Region am Golf von Mexiko wird dieses in Terminals verflüssigt und nach Europa verschifft.Spricht man von Flüssiggas ist in erster Linie LNG gemeint, dabei handelt es sich um verflüssigtes Erdgas. Die Abkürzung steht für "Liquefied Natural Gas". Dies wird durch Abkühlung erreicht und hat den entscheidenden Vorteil, deutlich weniger Volumen als im gasförmigen Zustand zu haben. Deswegen lässt sich LNG deutlich einfacher transportieren und lagern. Überdies muss Flüssiggas nicht über eine Pipeline transportiert werden, sondern kann in entsprechenden Behältern auch auf dem Wasser, den Schienen und der Straße transportiert werden. Diesen Vorteil machen sich Länder wie die USA zunutze und liefern das Flüssiggas nach Europa, ohne dafür extra eine Pipeline im Atlantik verlegen zu müssen. Auch für LNG benötigt man eine bestimmte Infrastruktur, beispielsweise in Form von Terminals, dennoch ist der Investitionsaufwand hierfür deutlich geringer. Gerade in der aktuellen Situation ist diese flexible Möglichkeit von großem Interesse und wirkt sich auf entsprechende Aktien aus. In diesem Zusammenhang spricht man bereits vom LNG-Boom.