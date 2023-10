In der Regel würden diese Bestandteile nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten des Endprodukts ausmachen, aber wie bei den Zutaten eines Lieblingsgerichts könnten selbst marginale Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten das Essen verderben! Aufgrund hoher Fehlerkosten und eines vernachlässigbaren Kostenanteils würden diese Produkte über eine größere Preissetzungsmacht und ein berechenbares Nachfrageprofil verfügen, das auf einer hohen Kundenbindung basiere, was zu attraktiven Renditen und einem begrenzten Spektrum möglicher Ergebnisse für Anleger führe.



Die Experten von Janus Henderson Investors seien der Ansicht, dass die Beteiligung an Megatrends über wichtige "Zutatenlieferanten" ein wirksames Mittel sei, um positive Anlageergebnisse zu erzielen. Häufig erfolge dies mit einem relativ geringeren Risikoprofil im Vergleich zu den Unternehmen, die die eigentlichen Endprodukte herstellen würden. Darüber hinaus könnten viele dieser Endprodukte in zyklischen Branchenstrukturen angesiedelt sein. Folglich könne eine Investition in Zulieferer dieser Produktbereiche dazu beitragen, die Volatilität und die Zyklizität zu verringern, da die "Zutaten" meist einem längeren Zyklus unterworfen seien.



Es könne aber auch schwierig sein, in die Hersteller der Endprodukte zu investieren. Denn der Wettbewerb, die schlechte Branchenstruktur, die staatliche Regulierung und die Kapitalintensität würden eine Dynamik darstellen, der die Zulieferer oft weniger ausgesetzt seien.



Da "Zutatenlieferanten" oft nicht berücksichtigt würden, könne es vorkommen, dass sie vom Markt falsch beurteilt würden, was wiederum zu attraktiven Bewertungen führe, die den Anlegern eine Sicherheitsmarge bieten könnten. Solche Unternehmen hätten das Potenzial, als natürliche "Compounder" zu wirken.



In der Tat werde die Wertsteigerung oft als das "achte Weltwunder" bezeichnet. Der "natürliche Compounding-" oder Summierungseffekt von Megatrends, der ein entscheidender Anlagevorteil sein könne, entfalte sich in der Regel über mehrere Marktzyklen. Daher seien die Experten von Janus Henderson Investors überzeugt, dass Geduld im Anlageprozess eine wichtige Rolle spiele. Wie Charlie Munger einmal gesagt habe: "Das große Geld liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten."





(04.10.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Megatrends können ökologischer oder sozialer Natur sein und dienen aufgrund ihrer weltweiten Reichweite als starke "Triebkräfte" für säkulare Investmenttrends, die branchen- und sektorübergreifend sind, so Hamish Chamberlayne, Head of Global Sustainable Equities, und Suney Hindocha, Research Analyst von Janus Henderson Investors.Einer dieser Megatrends sei die "Electrification of Everything".Die weltweite Infrastruktur werde elektrifiziert, angetrieben von Technologie und dem Bedarf an nachhaltigeren Lösungen. In den nächsten fünf Jahren würden 3,5 Billionen US-Dollarin neue Infrastrukturen investiert, um eine zunehmend vernetzte Welt mit 5G-Technologie zu versorgen. Auch die industrielle Automatisierung nehme rasant zu: Bis 2025 würden für die Nutzung von Smart Tech und Big Data in der Produktion 330 Milliarden US-Dollarinvestiert. Intelligente Gebäude würden neue Elektrifizierungs-Lösungen erfordern und die Energieeffizienz verbessern. Ein weiteres Beispiel seien die 2,1 Billionen US-Dollarfür den Schienenverkehr, da die Schiene ein alternatives, nachhaltiges Transportmittel sei, das erhebliche Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur erfordere. Der Übergang zu sauberer Energie und Dekarbonisierung treibe die Elektrifizierung ebenfalls voran: Europa, China und die USA würden planen, jeweils rund 2 Billionen US-Dollar in diesen Bereich zu investieren.Dieser Megatrend zur Elektrifizierung führe wiederum zu mehr Strom- und Datennutzung und werde gemeinhin als "Electrification of Everything" bezeichnet. Er umfasse die Modernisierung des Stromnetzes, den Einsatz von mehr erneuerbaren Energien, den Ausbau der Breitbandverbindungen mit 5G und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge sowie andere laufende Veränderungen. Die Stromnachfrage wachse rasend schnell - eine Dynamik, die weltweit allgegenwärtig geworden sei.Die Suche nach Unternehmen, die erfolgskritische Produkte liefern würden, könne im Großen und Ganzen unter dem Begriff "Zulieferer von Komponenten" zusammengefasst werden. Diese Unternehmen würden häufig Schlüsselkomponenten für einen größeren Prozess oder ein Endprodukt herstellen, die meist außerhalb des Blickfelds des Endverbrauchers lägen, deren Funktion jedoch für das Endprodukt insgesamt bzw. den entsprechenden Prozess entscheidend sei.