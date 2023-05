NYSE-Aktienkurs Medtronic-Aktie:

Kurzprofil Medtronic plc:



Medtronic (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE-Symbol: MDT) gehört zu den weltweiten Marktführern im Bereich der Medizintechnik. Die Gesellschaft konzentriert sich primär auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Einsatz in der Kardiologie, Kardiochirurgie, HNO-Chirurgie, Diabetologie, Neurologie, Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Anästhesie, Gastroenterologie, Urologie, Orthopädie und Notfallmedizin. Zum breit gefächerten Angebot zählen Herzschrittmacher, Herzmonitore, Katheter, Medikamentenpumpensysteme oder Programmiergeräte. (30.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Medtronic-Aktienanalyse von Analyst Patrick Wood von Morgan Stanley:Patrick Wood, Analyst von Morgan Stanley, nimmt die Coverage für die Aktie von Medtronic plc (ISIN: IE00BTN1Y115, WKN: A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE-Symbol: MDT) wieder auf und stuft sie von "equal-weight" auf "overweight" hoch.Laut Patrick Wood stelle das erste Quartal nach einer "schwierigen Zeit" in den letzten 18 Monaten wahrscheinlich einen Wendepunkt für die Fundamentaldaten der Medizintechnik dar. Die Bewertung von Medtronic sei "anspruchslos", egal wie man es betrachte, sage der Analyst in einer Research Note. Die Firma sage, dass die Aktie die zweitgünstigste in ihrem Large-Cap-Universum sei, während sie erwarte, dass das Unternehmen ein beständiges organisches Umsatzwachstum verzeichnen werde.Patrick Wood, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie von Medtronic von "equal-weight" auf "overweight" herauf. Das Kursziel laute 104 USD. (Analyse vom 30.05.2023)