Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:

16,26 EUR -1,33% (25.03.2024, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

16,30 EUR -1,21% (25.03.2024, 13:37)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Die Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). (25.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Unser Depotwert Medios hat wie von uns erwartet (27/2023) wieder zugekauft: Die Übernahme der Ceban Pharmaceuticals B.V. aus den Niederlanden dient dem Ziel, die führende eu ropäische Speciality-Pharma-Plattform aufzu bauen, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Der Markt habe den Schritt mit zweistelligen Kursaufschlägen für Medios honoriert.Neben der Übernahme habe das Management die vorläufigen Zahlen für 2023 präsentiert. Demnach solle der Umsatz um rd. 11% auf 1,8 Mrd. Euro geklettert sein. Das bereinigte EBITDA (vor u.a. M&A-Kosten und Aktienoptionen) sei um 10,3% auf 60,5 Mio. Euro vorangekommen. Wie sich das Nettoergebnis entwickelt habe, würden Anleger bei Vorlage der Bilanz am 27. März erfahren. Zudem habe das Unternehmen neue Eckpunkte für Umsatz und bereinigtes EBITDA 2024 und 2025 genannt. Folglich solle im aktuellen Jahr der Umsatz bis in eine Range von 1,9 bis 2,1 Mrd. Euro (+5,6 bis +16,7%) zulegen. 2025 werde mit rd. 2,15 Mrd. Euro kalkuliert. Das adjustierte EBITDA solle 82 bis 91 Mio. Euro (2024) und 110 Mio. Euro (2025) betragen.Während die Umsatzdynamik von 2024 auf 2025 nachlassen dürfte, würden die Experten steigende EBITDA-Margen 2024/2025 auf 3,7 bzw. 3,8% erwarten. Aufgrund des hohen Umsatzvolumens würden schon kleine Margenveränderungen spürbar auf den Gewinn durchschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie: