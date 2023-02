Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:

19,12 EUR +6,82% (23.02.2023, 14:21)



XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

18,82 EUR +5,38% (23.02.2023, 14:06)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet. www.medios.ag. (23.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Bei Medios hätten die Investoren in den vergangenen Monaten kein Grund zur Freude gehabt - im Gegenteil. Die Aktie notiere auf einem Mehrjahrestief. Die Chance auf ein Comeback des Spezialisten für Arzneimittelversorgung und patientenindividueller Therapien sei allerdings gegeben. Der Vorstand treibe die Wachstumspläne gezielt voran. Analysten würden für die günstig bewertete Aktie überproportionales Kurspotenzial sehen.Mittelfristig setze der Vorstand auf eine breitere Aufstellung, Übernahmen und eine Expansion ins Ausland. Dabei wolle das Berliner Unternehmen Labore zukaufen, um auch dort individuelle Therapien herzustellen. Außerdem wolle die Gesellschaft neben dem Geschäft mit patientenspezifischen Therapien auch in die Herstellung personalisierter Medizin einsteigen. Hier könne Medios dank seines großen Netzwerks eine schnelle und flächendeckende Versorgung von Patienten sicherstellen. Auch dank dieser Maßnahmen wolle das Unternehmen das operative Ergebnis mittelfristig stärker steigern als den Umsatz.Angesichts dieser Aussichten sei die Medios-Aktie mit einem 23er-KGV von 15 richtig günstig bewertet. Die Bilanz sei sauber und der Cashflow dürfte in den kommenden Quartalen kräftig sprudeln. Was fehle, seien steigende Kurse. Das Interesse der Inverstoren an diesem Spezialwert dürfte aber wieder zunehmen und die Aktie eine nachhaltige Aufwärtsbewegung starten. Das erste Ziel laute dann 24 Euro. Zum Vergleich: Warburg Research habe heute die Kaufempfehlung mit Ziel 46 Euro bestätigt, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie: