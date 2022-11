XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

19,10 EUR +8,15 (12.10.2022, 16:15)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet. www.medios.ag. (23.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Medios gehört. Das Papier des Spezialpharma-Unternehmens sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Die Medios-Aktie habe am Mittwoch erstmals seit August wieder über der 50-Tage-Linie notiert. Der Titel lege nach einem positiven Analystenkommentar deutlich zu, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 23.11.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Medios-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:19,04 EUR +5,19% (12.10.2022, 16:33)