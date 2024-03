Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Medios-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:

16,92 EUR +2,92% (19.03.2024, 10:56)



XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

17,00 EUR +22,48% (19.03.2024, 10:49)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet. www.medios.ag. (19.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialpharmaunternehmens Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Die Medios-Aktie sei aus ihrer Lethargie erwacht und springe um mehr als 15 Prozent nach oben. Der Grund sei schnell gefunden: Medios habe die lang ersehnte Übernahme vollzogen und in den Niederlanden Ceban Pharmaceuticals geschluckt. Damit würden sich die Berliner nicht nur geografisch, sondern auch im Produktangebot breiter aufstellen.Ceban sei eine schnell wachsende, führende pharmazeutische Compounding-Plattform mit Tätigkeiten in den Niederlanden, Belgien und Spanien. Im Jahr 2023 werde für Ceban ein Umsatz von 160 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 29 Mio. Euro erwartet, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 18 Prozent entspreche.Die Übernahme sei ein wichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von Medios, die darauf abziele, die führende europäische Specialty-Pharma-Plattform aufzubauen. Zur Erinnerung: Bislang habe Medios im Kampf gegen Krankheiten wie Krebs als Schnittstelle zwischen den pharmazeutischen Unternehmen sowie den spezialisierten Apotheken agiert und sorge dabei für die optimale Versorgung von betroffenen Patienten mit den für sie zugeschnittenen Arzneimitteln. Die patientenindividuelle Herstellung von Therapien und die Verblisterung von Medikamenten würden das Angebot komplettieren."Die Übernahme von Ceban ist ein wichtiger Meilenstein für unsere europäische Expansionsstrategie. Mit seiner marktführenden Position in den Niederlanden und wachsenden Marktpositionen in Belgien und Spanien ist Ceban hervorragend für weiteres Wachstum positioniert und äußerst profitabel. Durch unsere etablierte Specialty-Pharma-Plattform in Deutschland schaffen wir zudem Cross-Selling-Möglichkeiten und Synergien im Einkauf", so Vorstand Matthias Gaertner."Ich bin sehr stolz darauf, dass wir wieder einmal unsere Versprechen einhalten können und erwarte, dass wir damit unsere ehrgeizigen mittelfristigen Ziele bereits im Jahr 2025 erreichen werden", führe der CEO aus. Dann sollten bei Erlösen von 2,15 Mrd. Euro ein bereinigtes EBITDA von rund 110 Mio. Euro (Marge: 5,1 Prozent) zu Buche stehen.Es hat zwar gefühlt eine Ewigkeit gedauert: Ähnlich wie mit der NewCo Pharma Gruppe im Januar 2022 setzt Medios seinen Wachstumskurs mit einer wertsteigernden Übernahme fort, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mit dem Deal dürfte das Interesse an der Aktie wieder spürbar zunehmen. Nach der zuletzt desaströsen Kursentwicklung sollte damit am Ende der Startschuss für ein nachhaltiges Comeback der Aktie gefallen sein. Nächster Halt: 20 Euro. (Analyse vom 19.03.2024)