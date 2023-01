Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

2,19 EUR +3,79% (26.01.2023, 10:37)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Mit wissenschaftlicher Expertise arbeitet Medigene daran, innovative Immuntherapien gegen Krebs wie z.B. T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (TCR-Ts) oder dendritische Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffe in Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Erste Produktkandidaten befinden sich in der klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter https://www.medigene.de (26.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene hat großes Potenzial - AktienanalyseIm Februar 2022 sei Medigene (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) eine Partnerschaft eingegangen, um TCR-basierte Immuntherapien gegen Krebs zu entwickeln, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Rahmen dessen bringe Medigene die TCR-Entdeckungsplattform ein, um TCRs gegen verschiedene von BioNTech ausgewählte Zielstrukturen zu entwickeln, die eine Vielzahl solider Tumore adressieren würden. BioNTech werde für die globale Entwicklung verantwortlich sein und die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte für alle aus der Zusammenarbeit hervorgehenden TCR-Therapien besitzen. Medigene habe eine Vorabzahlung von 26 Mio. Euro erhalten und bekomme die Forschungskosten erstattet. Da die Einmalzahlung ungefähr der halben Marktkapitalisierung entspreche, sei es zu einem deutlichen Kurssprung gekommen. Knapp ein Jahr später sei die Aktie beinahe wieder aus dem Ausgangsniveau angekommen.Mitte November sei eine aktualisierte Unternehmensstrategie bekannt gegeben worden, mit der die Entwicklung neuartiger Therapien für die Behandlung verschiedener solider Tumorindikationen mit hohem medizinischem Bedarf vorangetrieben und beschleunigt werden solle. Mit dem Ziel, Patienten, die an schwer behandelbaren Tumoren leiden würden, die besten TCR-T-Therapien zur Verfügung zu stellen, seien die Forschungsaktivitäten beschleunigt und nach Prioritäten geordnet worden. Dem Hauptprogramm MDG1015, mit dem in mehreren Tumorarten exprimiert werde, räume das Management das Potenzial ein, eine "gezieltere, sicherere und stärkere Immunantwort" zu ermöglichen: "Für MDG1015 erwarten wir die Einreichung eines CTA-/IND-Antrags im zweiten Halbjahr 2024", so Medigene.Für risikobereite Anleger ist der Titel wieder einen "gehebelten" Blick wert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 03/2023)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:2,20 EUR +4,76% (26.01.2023, 10:08)