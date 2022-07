Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

2,31 EUR -0,43% (01.07.2022, 12:58)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

2,30 EUR -1,29% (01.07.2022, 12:20)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Mit wissenschaftlicher Expertise arbeitet Medigene daran, innovative Immuntherapien gegen Krebs wie z.B. T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zellen (TCR-Ts) oder dendritische Zell (dendritic cell, DC)-Impfstoffe in Gebieten mit hohem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Erste Produktkandidaten befinden sich in der klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter https://www.medigene.de (01.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Nach Jahren der Schrumpfung sei eine neue Wachstumsphase beim Martinsrieder Biotech-Unternehmen eingeläutet worden, hätten die Aktienexperten der Research-Boutique EQUI.TS GmbH bereits zu Jahresbeginn geschrieben. BioNTech habe bekanntermaßen im Februar das neuartige gegen PRAME gerichtete 4-TCR-Präklinik-Programm der Bayern erworben, das ursprünglich in MDG1-Eigenregie zur Klinikreife entwickelt werden sollte. BioNTech habe damit ihr Immuntherapie-Portfolio ergänzt und wolle zügig - mit Medigenes tatkräftiger Entwicklungsunterstützung - voranschreiten. Perspektivisch und im Erfolgsfalle habe MDG1 im Gegenzug Anspruch auf Entwicklungs-, regulatorische und kommerzielle Meilensteinzahlungen ("bis zu dreistelligem Millionenbetrag je Programm").Ferner konzentriere sich Medigene auf die präklinische Entwicklung von TCR`s gegen "solide Tumore" ("MDG10xx"). Dabei sei die Zusammenarbeit mit der Universität Montréal zentral.In ihrer jüngsten Studie würden die Analysten nun die im Juli anstehenden Wechsel im Vorstand analysieren. Künftig werde sich Prof. Dolores Schendel voll auf ihre Aufgaben als Wissenschaftsvorstand (CSO) und Leiterin der Forschungs- und Entwicklungsabteilung konzentrieren, wenn sie ihre Aufgaben als CEO zum 25.07.22 an Dr. Selwyn Ho (zuvor Connect Biopharma (NASDAQ: CNTB)) abgegeben habe. Er verfüge zusätzlich zu seinem medizinischen und pharmazeutischen Hintergrund über mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung in börsennotierten Biotech- und Pharmaunternehmen. Die Analysten würden in den kommenden Monaten Business Development-Impulse erwarten.Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, würde zu "vorsichtigem kaufen" raten. (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: