Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, NASDAQ OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung. (30.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, NASDAQ OTC-Symbol: MDGEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Medigene sei am Mittwoch nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts erneut deutlich unter Druck geraten. Bei 1,68 Euro sei ein neues Mehrjahrestief markiert worden. Die Forschungsaufwendungen seien wohl höher als von den Marktteilnehmern erwartet. Am heutigen Donnerstag könne sich das Papier aber wieder etwas erholen. Gegen Mittag notiere die Aktie bei 1,89 Euro.Im vergangenen Geschäftsjahr habe Medigene seinen Umsatz von 10,5 Millionen auf 31,3 Millionen Euro steigern können. Der Anstieg der Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr sei vor allem auf die umfassende TCR-T- und Technologiepartnerschaft mit BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) sowie auf eine Meilensteinzahlung von 2seventy bio zurückzuführen.Ein deutlicher Anstieg sei bei den Forschungs- und Entwicklungsausgaben zu beobachten: Diese seien im Vergleich zum Vorjahr von 12,8 Millionen auf 28,5 Millionen Euro gestiegen. Der deutliche Anstieg sei im Wesentlichen auf die vollständige Wertberichtigung des an Dr. Falk Pharma GmbH auslizenzierten Medikamentenkandidaten RhuDex in Höhe von 20,4 Millionen Euro zurückzuführen, heiße es vonseiten des Unternehmens.Die liquiden Mittel hätten sich Ende 2022 auf 22,2 Millionen Euro belaufen, verglichen mit 22,4 Millionen Euro zum Jahresende 2021. Nach der aktuellen Planung sei Medigene bis ins vierte Quartal 2024 finanziert."2022 war ein Jahr des Umbruchs für Medigene. Wir haben ein strategisches Update bekannt gegeben, das die Verlagerung des Schwerpunkts unserer Pipeline von Blutkrebs zu soliden Krebstumoren, die Erweiterung unserer eigenen Pipeline und die beschleunigte Entwicklung unserer Leitkandidaten beinhaltet. Wir freuen uns sehr, BioNTech als unseren globalen strategischen Partner begrüßen zu dürfen. Außerdem erhielten wir eine Meilensteinzahlung von unserem bestehenden Partner, 2seventy bio. Darüber hinaus haben wir unser Patentportfolio weiter ausgebaut, das nun 57 erteilte und 94 angemeldete Patente für unsere Assets und Technologien unserer End-to-End-Plattform umfasst", habe Selwyn Ho, Vorstandsvorsitzender von Medigene, gesagt.Sowohl charttechnisch als auch fundamental dränge sich derzeit kein Einstieg beim Medigene auf. Komplett abschreiben sollte man das Unternehmen aber nicht, was auch die Kooperation mit BioNTech zeige. Medigene sei durchaus für eine Überraschung in Zukunft gut. Aktuell ist das Papier aber lediglich für Zocker geeignet, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Medigene-Aktie. (Analyse vom 30.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.