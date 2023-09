In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, weiterhin das Rating "kaufen" und sehen weiterhin ein deutliches Kurspotenzial für die MGI-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Software-Publishing tätig ist. MGI bietet eine Werbesoftware-Plattform an, die Werbetreibenden dabei hilft, Kunden über Smartphones, Computer, Connected TV oder digitale Drittmedien zu gewinnen und Publishern bei der Monetarisierung ihrer Werbeflächen.



MGI vertreibt direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften Daten, Konsolen, Handyspiele und Videospiele, wie z.B. Distributoren, Lizenznehmer und Entwickler, an Verbraucher und verbundene Unternehmen und stellt Plattformen für solche Spiele zur Verfügung, führt Medienaktivitäten für Werbetreibende, Verlage und andere verwandte Plattformen und Partner durch, um Werbung zu verkaufen und zu kaufen und stellt technische Plattformen zur Verfügung; verarbeitet die dafür notwendigen Daten und führt Aktivitäten in Übereinstimmung mit ihnen durch. (11.09.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Media and Games Invest SE (MGI) (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G).Die Media and Games Invest SE (MGI) habe am 31.08.2023 ihre Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht. Basierend hierauf habe der Ad-Tech-Plattform-Konzern in den ersten sechs Monaten, trotz eines konjunkturellen Gegenwinds, der zu einer Abschwächung der Werbebranche geführt habe, eine stabile Umsatzentwicklung erzielt. So hätten die digitalen Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um rund 1,0% auf 144,93 Mio. Euro (1. HJ 2022: 143,93 Mio. Euro) zulegen können. Dieser Erlöszuwachs sei trotz in der Vergangenheit vorgenommener Desinvestments (Bereinigung Gaming- Portfolio) und einer ungünstigen Wechselkursentwicklung gelungen.Zur robusten Konzernumsatzentwicklung hätten beide Werbesegmente (Demand Side Plattforms - DSP, Supply Side Platforms - SSP) mit einer stabilen bzw. wachsenden Segmentumsatzentwicklung beigetragen. Das SSP-Geschäftsfeld habe im ersten Halbjahr mit erwirtschafteten Segmenterlösen in Höhe von 130,84 Mio. Euro das hohe Halbjahresumsatzniveau des Vorjahres (1. HJ 2022: 131,62 Mio. Euro) bestätigen können. Hingegen habe das DSP-Geschäftsfeld sogar seine Segmenterlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 14,5% auf 14,10 Mio. Euro (1. HJ 2022: 12,31 Mio. Euro) gesteigert.Parallel zur stabilen Umsatzentwicklung habe sich das operative Konzernergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht um 1,4% auf 37,41 Mio. Euro (1.HJ 2022: 36,91 Mio. Euro) erhöht. Korrigiert um einmalige Kosten und Sondereffekte (z.B. M&A-Kosten) habe sich für das erste Halbjahr 2023 ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 40,40 Mio. Euro ergeben, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2022: 38,60 Mio. Euro) moderat um 4,6% angewachsen sei. Gleichzeitig habe die bereinigte EBITDA-Marge leicht auf 27,9% (1. HJ 2022: 26,8%) gesteigert werden können.Um die Ertragslage weiter zu verbessern und der geringeren Wachstumsdynamik entgegenzuwirken, habe MGI im aktuellen dritten Quartal ein Kostensparprogramm eingeleitet. Dieses Kostenoptimierungsprogramm, welches primär auf die Personalkostenreduktion abziele, umfasse jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 10,0 Mio. Euro. Die Haupteffekte aus den geplanten Kostensenkungsmaßnahmen sollten ab dem vierten Quartal 2024 wirken.Im Rahmen der Veröffentlichung der Q2- bzw. Halbjahreszahlen auf dem "MGI Capital Markets Day 2023" habe die Technologiegesellschaft ihre mittelfristige Unternehmensguidance (Umsatz CAGR: 25,0-30,0%; Adj. EBITDA-Marge: 25,0-30,0%) bestätigt. Entsprechend rechne die Technologiegesellschaft auf mittelfristige Sicht wieder mit einer höheren Wachstumsdynamik.In Anbetracht der gesenkten Unternehmensguidance hätten auch die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre nach unten angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr würden sie nun mit einem Konzernumsatz in Höhe von 303,21 Mio. Euro (bisher: 340,12 Mio. Euro) und einem EBITDA in Höhe von 85,37 Mio. Euro (bisher: 89,44 Mio. Euro) rechnen. In Bezug auf die Folgejahre 2024 und 2025 würden sie unter konservativen Prämissen einen Umsatz (EBITDA) von 324,74 Mio. Euro (95,56 Mio. Euro) bzw. 357,66 Mio. Euro (108,49 Mio. Euro) erwarten.Trotz der reduzierten Umsatz- und Ergebnisschätzungen sollte es dem MGI-Konzern ab dem Geschäftsjahr 2024 gelingen, basierend auf der von den Analysten erwarteten sukzessiven Erholung des Werbemarktes, wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Insbesondere die starke Positionierung der Ad-Tech-Gesellschaft im programmatischen Werbemarkt, dem wachstumsstärksten Segment des digitalen Werbemarktes, sollte auch zukünftig für weitere Marktanteilsgewinne bzw. eine Outperformance gegenüber dem Werbegesamtmarkt sorgen. Die prognostizierten EBITDA-Zuwächse für die künftigen Geschäftsjähre sollten auch durch die erwarteten positiven Effekte aus dem eingeleiteten Kosteneffizienzprogramm des Unternehmens (avisierte jährliche Kosteneinsparungen von 10,0 Mio. Euro ab dem GJ 2024) beflügelt werden können.Vor dem Hintergrund der angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen würden die Analysten ihr bisheriges Kursziel auf 4,05 Euro (zuvor: 5,30 Euro) je Aktie senken.