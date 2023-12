In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiter-hin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der MGI-Aktie. (Analyse vom 07.12.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

0,869 EUR +5,46% (07.12.2023, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

0,852 EUR +1,43% (07.12.2023, 09:04)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

SE0018538068



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A3D3A1



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Software-Publishing tätig ist. MGI bietet eine Werbesoftware-Plattform an, die Werbetreibenden dabei hilft, Kunden über Smartphones, Computer, Connected TV oder digitale Drittmedien zu gewinnen und Publishern bei der Monetarisierung ihrer Werbeflächen.



MGI vertreibt direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften Daten, Konsolen, Handyspiele und Videospiele, wie z.B. Distributoren, Lizenznehmer und Entwickler, an Verbraucher und verbundene Unternehmen und stellt Plattformen für solche Spiele zur Verfügung, führt Medienaktivitäten für Werbetreibende, Verlage und andere verwandte Plattformen und Partner durch, um Werbung zu verkaufen und zu kaufen und stellt technische Plattformen zur Verfügung; verarbeitet die dafür notwendigen Daten und führt Aktivitäten in Übereinstimmung mit ihnen durch. (07.12.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Media and Games Invest SE (MGI) (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G).Am 30.11.2023 habe die Media and Games Invest (SE) ihre Neun-Monats- bzw. Q3-Zahlen für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht. Basierend hierauf habe der Ad-Tech-Konzern in den vergangenen neun Monaten vor allem aufgrund von Desinvestments (im Games-Be-reich) und ungünstigen Wechselkursentwicklungen einen moderaten Rückgang der digitalen Konzernumsatzerlöse um 3,6% auf 223,27 Mio. Euro (9M 2022: 231,55 Mio. Euro) hinnehmen müssen. Getragen worden seien hierbei die erzielten Umsatzerlöse vor allem vom traditionell größten Werbesegment "Supply Side Platform" (Umsatzanteil: 89,7%) mit erwirtschafteten Erlösen in Höhe von 200,35 Mio. Euro (9M 2022: 209,65 Mio. Euro).Auf vergleichbarer Basis sei laut Unternehmensangaben ein organischer Konzernumsatzanstieg erzielt worden. Dieser erreichte Umsatzzuwachs resultiere primär aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis und des platzierten Werbevolumens. So sei die Kundenanzahl auf MGI’s digitaler Werbeplattform zum Ende des dritten Quartals im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 9,0% auf 2.068 Softwarekunden (Softwarekunden Ende Q3 2022: 1.898) gesteigert worden. Gleichzeitig habe das ausgelieferte digitale Werbevolumen zum Ende des dritten Quartals signifikant um 8,0% auf 186 Mrd. (Werbeanzeigen zum Ende Q3 2022: 172 Mrd.) zulegen können.Bedingt durch die spürbare Ausweitung der Softwarekundenbasis habe sich der Ad- Tech-Konzern in der herausfordernden Marktlage gut behaupten und damit negative Marktaspekte wie reduzierte Werbebudgets der Kunden und gesunkene CPMs (Cost-per- Mile) leicht überkompensieren können.Darüber hinaus seien weitere Marktanteile hinzugewonnen worden und damit habe die Technologiegesellschaft ihre führende Marktposition weiter ausbauen können. So habe laut einer aktuellen Pixalate-Marktstudie MGI’s-Tochtergesellschaft Verve Group weiterhin die Marktführerschaft auf Android und iOS im US-Markt mit einem Marktanteil von 11,0% bzw. 28,0% inne. In Europa habe Verve zuletzt auf Android (No. 2 mit 15,0% Marktanteil) und iOS (No. 3 mit 9,0% Marktanteil) eine marktführende Position erreichen können. Damit habe MGI nach Einschätzung der Analysten eine bessere Performance erzielt, als der allgemeine Werbemarkt bzw. die gesamte Werbebranche.In Bezug auf die operative Rentabilität sei auf Basis der bereinigten EBITDA-Marge (Adj. EBITDA-Marge) ein Profitabilitätsanstieg auf 28,4% (9M 2022: 26,6%) erzielt worden. In dieser Rentabilitätsverbesserung seien die ersten positiven Effekte des eingeleiteten Sparprogramms des Unternehmens sichtbar geworden, das nach erfolgreicher Umsetzung jährliche Kosteneinsparungen von ca. 10,0 Mio. Euro freisetzen solle.Auf Nettoebene sei nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ein Konzernergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 41,83 Mio. Euro (9M 2022: 8,77 Mio. Euro) erwirtschaftet worden, welches damit deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus gelegen habe. Dieser signifikante Nettoergebnisanstieg habe hierbei hauptsächlich aus dem zuvor dargestellten positiven Sondereffekt aus der Neubewertung einer M&A-bezogenen Zahlungsverpflichtung resultiert.Vor dem Hintergrund der soliden Unternehmensperformance in den ersten neun Monaten 2023 habe das MGI-Management seine zuvor angepasste Guidance (vom 31.August 2023) für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 mit der Veröffentlichung seiner Neun-Monats- und Q3-Zahlen bestätigt.Die Analysten würden ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre bestätigen. Demzufolge würden sie auch ihr bisheriges Kursziel von 4,05 Euro je Aktie bestätigen.