Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

1,707 EUR -2,26% (24.11.2022, 10:55)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

1,725 EUR -1,00% (24.11.2022, 11:54)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

MT0000580101



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.



Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (24.11.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest: Die Geschäfte der Werbesoftware-Plattform laufen besser als erwartet - AktienanalyseVor rund zweieinhalb Jahren startete die Aktie von Media and Games Invest (MGI) (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) bei Kursen um 1,20 Euro eine stürmische Rally, die im Sommer vergangenen Jahres bei rund 6,50 Euro gipfelte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Einklang mit dem Ausverkauf bei Tech-Aktien habe der Wert nun fast seine gesamten Gewinne wieder abgegeben. Dabei hätten sich die Geschäfte der Werbesoftware-Plattform sogar besser entwickelt als damals vorhergesagt. Während im Jahr 2020 gut 140 Mio. Euro durch die Bücher gegangen seien, stünden für 2022 schon 315 Mio. bis 325 Mio. Euro auf der Agenda. "Wir haben die Prognose kürzlich trotz des makroökonomischen Gegenwinds angehoben", betone CEO Remco Westermann. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle bei 83 Mio. bis 93 Mio. Euro herauskommen.Die Erweiterung des Geschäftsmodells vom reinen Spieleanbieter zu einer Werbesoftware-Plattform habe sichtlich gutgetan. "Am Kapitalmarkt muss sich unser neuer Fokus wohl erst noch herumsprechen", meine Westermann. Nachdem MGI in den vergangenen Jahren mehr als 30 Firmen zugekauft habe, stünden die Zeichen nun erst einmal auf Konsolidierung: "Nachdem wir unsere Akquisitionspläne weitgehend umgesetzt haben, sind wir nun mit der Integration beschäftigt", erkläre der Firmenlenker.Anleger können darauf setzen, dass der Nebenwert wiederentdeckt werde, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Kursziele der Analysten, 4,40 Euro von First Berlin beziehungsweise sogar 5,75 Euro von GBC würden ein Potenzial von bis zu 230 Prozent eröffnen. (Ausgabe 46/2022)Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie: