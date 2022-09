Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.



Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (07.09.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) unverändert zu kaufen.Media and Games habe am 31.08.2022 ihre Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Hiernach habe der Ad-Tech-Plattform-Konzern in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres trotz herausfordernden Rahmenbedingungen, die zu einer Abschwächung des Wachstums der Werbebranche geführt hätten, seinen dynamischen Wachstumskurs fortsetzen können. So seien die digitalen Konzernumsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 32,0% auf 143,93 Mio. Euro (1. HJ 2021: 109,05 Mio. Euro) angestiegen.Parallel zur positiven Umsatzentwicklung sei ebenfalls das operative Konzernergebnis (EBITDA) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich um 38,6% auf 36,91 Mio. Euro (1. HJ 2021: 26,63 Mio. Euro) angewachsen. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A-Kosten) habe sich für das erste Halbjahr 2022 ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 38,60 Mio. Euro ergeben, welches im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (1. HJ 2021: 28,70 Mio. Euro) um rund 34,5% angestiegen sei. In Bezug auf die Rentabilität habe damit die bereinigte EBITDA-Marge auf 26,8% (1. HJ 2021: 26,3%) verbessert werden können.Vor dem Hintergrund der positiven Unternehmensperformance und der guten Positionierung des Technologiekonzerns habe sich das Media and Games-Management dazu entschlossen, die zuvor mit der AxesInMotion-Übernahme angehobene Guidance zu bestätigen. Somit rechne Media and Games für das laufende Geschäftsjahr 2022 weiterhin mit Konzernumsatzerlösen in einer Bandbreite von 295,0 bis 315,0 Mio. Euro und mit einem bereinigtem EBITDA (Adj. EBITDA) in einer Bandbreite zwischen 83,0 bis 93,0 Mio. Euro.In Anbetracht der überzeugenden Halbjahresentwicklung, der vielversprechenden Wachstumsstrategie des Konzerns und der bestätigten Unternehmensguidance, hätten auch die Analysten ihre bisherigen Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre beibehalten.Vor dem Hintergrund ihrer unveränderten Umsatz- und Ergebnisprognosen bestätigen Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, hiermit ihr bisheriges Kursziel in Höhe von 5,75 Euro je Aktie, in Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben sie damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Aktie. (Analyse vom 07.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link