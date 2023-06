In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial. Auch die Ergebnisse ihrer durchgeführten Peer-Group-Analyse würden ihre Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotenzials der MGI-Aktie untermauern. (Analyse vom 20.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

0,94 EUR +0,97% (20.06.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

0,926 EUR -0,86% (21.06.2023, 10:19)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

SE0018538068



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A3D3A1



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Software-Publishing tätig ist. MGI bietet eine Werbesoftware-Plattform an, die Werbetreibenden dabei hilft, Kunden über Smartphones, Computer, Connected TV oder digitale Drittmedien zu gewinnen und Publishern bei der Monetarisierung ihrer Werbeflächen. MGI vertreibt direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften Daten, Konsolen, Handyspiele und Videospiele, wie z.B. Distributoren, Lizenznehmer und Entwickler, an Verbraucher und verbundene Unternehmen und stellt Plattformen für solche Spiele zur Verfügung, führt Medienaktivitäten für Werbetreibende, Verlage und andere verwandte Plattformen und Partner durch, um Werbung zu verkaufen und zu kaufen und stellt technische Plattformen zur Verfügung; verarbeitet die dafür notwendigen Daten und führt Aktivitäten in Übereinstimmung mit ihnen durch. (21.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Media and Games Invest SE (MGI) (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G) unverändert zu kaufen.Basierend auf den veröffentlichten Geschäftszahlen habe die Media and Games Invest SE (MGI) im vergangenen Geschäftsjahr 2022 mit einem deutlichen Umsatzanstieg um 28,7% auf 324,44 Mio. EUR (VJ: 252,17 Mio. EUR) ihren dynamischen Wachstumskurs trotz schwieriger Rahmenbedingungen und Marktlage fortgesetzt. Als Hauptwachstumstreiber habe sich erneut das digitale programmatische Werbesoftwareplattformgeschäft erwiesen. In diesem wachstumsstarken Bereich habe durch die Erhöhung der Softwarekundenbasis auf 551 Kunden (Ende 2021: 418) das Geschäftsvolumen deutlich erhöht werden können. Das erzielte starke Unternehmenswachstum spiegele sich auch in einer führenden Marktposition der MGI wider. Laut einer Marktstudie (Pixalate's Mobile SSP Report) sei MGI's Verve Group mit einem Anteil von 12% Marktführer im Bereich der mobilen programmatischen Werbung für Android in Nordamerika. Damit sei die Unternehmensguidance am oberen Ende der Zielbandbreite (Umsatz von 315,0 Mio. EUR bis 325,0 Mio. EUR) und auch die Umsatzschätzung der Analysten (GBCe: 307,22 Mio. EUR) übertroffen worden.Parallel zur positiven Umsatzentwicklung seien auf operativer Ergebnisebene deutliche Zuwächse erzielt worden. So sei das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr signifikant um 30,3% auf 84,75 Mio. EUR angewachsen. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&As) korrigierte EBITDA (Adj. EBITDA) habe mit einem dynamischen Anstieg um 31,1% auf 93,20 Mio. EUR ebenso rasant zugelegt. Entsprechend sei die Ergebnisguidance (bereinigtes EBITDA: 83,0 Mio. EUR bis 93,0 Mio. EUR) des Unternehmens und auch die Ergebnisschätzung der Analysten (bereinigtes EBITDA: 91,72 Mio. EUR) übertroffen worden.Auch für das laufende Geschäftsjahr 2023 sei das MGI-Management positiv gestimmt und rechne mit einer Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses. Konkret rechne die Technologiegesellschaft mit einem erneuten Anstieg der Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 335,0 Mio. EUR bis 345,0 Mio. EUR. Auf Ergebnisebene solle ein bereinigtes EBITDA zwischen 95,0 Mio. EUR bis 105,0 Mio. EUR erzielt werden.Im Rahmen der Veröffentlichung ihrer Researchstudie zu den vorläufigen Jahresergebnissen des MGI-Geschäftsjahres 2022 hätten die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 aus konservativen Überlegungen heraus leicht reduziert. Für das Folgejahr hätten sie ihre bisherigen operativen Schätzungen unverändert belassen. In Anbetracht der zufriedenstellenden Q1-Performance, des positiven Unternehmensausblicks und der Bekräftigung der mittelfristigen Guidance (Umsatz CAGR 25,0-30,0%, EBITDA CAGR 25,0-30,0%) würden die Analysten ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre bestätigen. Für 2022 würden sie somit weiterhin mit Umsatzerlösen von 340,12 Mio. EUR und einem EBITDA von 89,44 Mio. EUR rechnen. Für 2024 und 2025 würden die Analysten unverändert von Umsatzerlösen (EBITDA) in Höhe von 402,55 Mio. EUR (115,80 Mio. EUR) bzw. 471,39 Mio. EUR (136,14 Mio. EUR) ausgehen.Darüber hinaus sei MGI mit einer Liquidität zum Ende des ersten Quartals 2023 von rund 130,0 Mio. EUR weiterhin finanziell gut aufgestellt und könne damit sowohl Investment Opportunitäten wahrnehmen als auch rezessive gesamtwirtschaftliche Situationen komfortabel abfedern. Der Verschuldungsgrad, der zum Ende des vergangenen Quartals auf einem guten Niveau von 3,0x gelegen habe, sollte sich zudem kurz- und mittelfristig durch den positiven Cashflow und das erwartete EBITDA-Wachstum weiter verbessern.Basierend auf ihren bestätigten Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2023 und die Folgejahre und sich veränderten Kapitalkosten (WACC), hätten die Analysten ihr bisheriges Kursziel leicht auf 5,30 EUR (zuvor: 5,40 EUR) gesenkt. Ihre Kurszielsenkung resultiere aus angestiegenen Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses auf 2,00%, statt zuvor 1,50%). Als Folge des unverändert hohen Inflationsgeschehens hätten die Analysten das Umsatzwachstum im Terminal Value auf 2,5% (bisher: 2,0%) angehoben, was sich kurszielerhöhend ausgewirkt habe.