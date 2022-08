(5a) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erstellung von Researchberichten gegen Entgelt mit diesem Unternehmen oder Emittenten des analysierten Finanzinstruments getroffen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wurde dem Emittent der Entwurf der Finanzanalyse (ohne Bewertungsteil) vor Veröffentlichung zugänglich gemacht.



(5b) Es erfolgte eine Änderung des Entwurfs der Finanzanalyse auf Basis berechtigter Hinweise des Unternehmens bzw. Emittenten.



(7) Der zuständige Analyst, der Chefanalyst, der stellvertretende Chefanalyst und oder eine sonstige an der Studienerstellung beteiligte Person hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile oder sonstige Finanzinstrumente an diesem Unternehmen.



(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

2,259 EUR -3,79% (02.08.2022, 10:10)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

2,253 EUR -4,05% (02.08.2022, 10:39)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

MT0000580101



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (02.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) unverändert zu kaufen.Gemäß veröffentlichten Geschäftszahlen habe die Media and Games Invest SE (MGI) im vergangenen Geschäftsjahr 2021 mit einem Wachstum von rund 80,0% auf 252,17 Mio. EUR (VJ: 140,22 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert erreicht. Zum hohen Umsatzwachstum habe insbesondere das wachstumsstarke vierte Quartal beigetragen (Q4 2021: 80,2 Mio. EUR vs. Umsatz Q4 2020: 48,70 Mio. EUR), welches zugleich das umsatz- und ertragsstärkste Quartal der bisherigen Unternehmensgeschichte gewesen sei.Als wesentlicher Wachstumstreiber habe sich vor allem das Werbesoftware-Plattformgeschäft auf der Supply Side erwiesen, das sich in den vergangenen Jahren eine starke SDK Basis mit Direktintegration in über 20.000 Apps aufgebaut habe, von denen viele aus dem Premium Bereich kämen und über eine große Reichweite verfügen würden, wodurch MGI nach eigenen Angaben mehr als 2,0 Mrd. mobile Endnutzer erreichen könne. Entsprechend gehöre MGI im mobilen Werbemarkt mittlerweile zu den Top 5-Anbietern, wenn es um Reichweite gehe, und sei laut Pixalate's Mobile Seller Trust Index sogar der führende Anbieter, wenn es um Traffic Qualität gehe. Damit sei die Unternehmensguidance (Umsatz von 234,0 Mio. EUR bis 254,0 Mio. EUR) und auch die Umsatzschätzung der Analysten der GBC AG (GBCe: 234,15 Mio. EUR) übertroffen worden.Noch stärkere Zuwächse hätten auf Ergebnisebene erzielt werden können. So sei das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr sehr dynamisch um rund 145,0% auf 65,04 Mio. EUR (VJ: 26,55 Mio. EUR) angewachsen. Das um Einmaleffekte (z.B. Sonder- und Restrukturierungskosten aus M&As) korrigierte EBITDA habe im Vergleich zum Vorjahr um 144,3% auf 71,10 Mio. EUR (VJ: 29,10 Mio. EUR) ebenso rasant zugelegt. Damit sei die Ergebnisguidance (bereinigtes EBITDA: 65,0 Mio. EUR bis 70,0 Mio. EUR) des Unternehmens und auch die Ergebnisschätzung der Analysten der GBC AG (bereinigtes EBITDA: 65,71 Mio. EUR) ebenfalls übertroffen worden.Auch für das laufende Geschäftsjahr 2022 gehe MGI von einer Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses aus. So rechne das Management trotz der makroökonomischen Tendenzen damit, die Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 295,0 Mio. EUR bis 315,0 Mio. EUR deutlich zu steigern. Auf Ergebnisebene solle ein bereinigtes EBITDA (adj. EBITDA) zwischen 83,0 Mio. EUR und 93,0 Mio. EUR erzielt werden.In ihrer letzten Researchstudie zu den MGI-Q1-Zahlen hätten die Analysten der GBC AG ihre zuvor angehobenen Umsatz- und Ergebnisprognosen aufgrund des starken Auftaktquartals, der vielversprechenden Wachstumsstrategie und des unveränderten Ausblicks bestätigt. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 würden die Analysten der GBC AG weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 307,22 Mio. EUR und ein EBITDA von 87,52 Mio. EUR erwarten. Für die darauf folgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 würden die Analysten aufgrund der aktuell rezessiven Tendenzen und der jüngsten Nachrichten aus dem Werbemarkt ihre bisherigen Schätzungen aus konservativer Sicht nach unten anpassen. Die Analysten der GBC AG würden nun Umsatzerlöse von 345,11 Mio. EUR (zuvor: 377,76 Mio. EUR) bzw. 402,55 Mio. EUR (zuvor: 473,08 Mio. EUR) erwarten. Mit Blick auf das EBITDA würden sie von 96,05 Mio. EUR (zuvor: 116,94 Mio. EUR) bzw. 115,80 Mio. EUR (zuvor: 147,33 Mio. EUR) ausgehen.Daneben ist MGI mit einer von uns geschätzten Liquidität zum Ende des 1. HJ 2022 von rund 130,0 Mio. EUR (inklusive Kreditlinien) nach den letzten Earn-Out Zahlungen für KingsIsle sehr gut aufgestellt und kann damit sowohl Investment Opportunitäten wahrnehmen als auch eine mögliche Rezession komfortabel abfedern, so die Analysten der GBC AG. Der Verschuldungsgrad, der sich nach den Schätzungen der Analysten der GBC AG aufgrund der Cash-Out in Q2 2022 um 3,5x bewegen dürfte, sollte zudem mittelfristig durch den positiven Cashflow und das erwartete EBITDA-Wachstum auf unter 3,0 sinken. Nach Einschätzung der Analysten der GBC AG dürfte der Markt die Verschuldung bereits eingepreist haben, womit sie in einer möglichen Senkung des Verschuldungsgrads in den kommenden zwölf Monaten einen möglichen Katalysator sähen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG aufgrund ihrer gesenkten Prognosen für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 und eine damit verbundene niedrigere Ausgangsbasis für die nachfolgenden Schätzperioden ihr Kursziel auf 5,75 EUR (zuvor: 9,40 EUR) je Aktie gesenkt. Kurszielmindernd hätten sich ebenfalls erhöhte Kapitalkosten (Anstieg des risikofreien Zinses auf 1,25%, statt zuvor 0,40%) ausgewirkt. Der eingesetzte sogenannte "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das nachfolgende Geschäftsjahr 2023 statt bisher 2022) habe einer noch stärkeren Kurszielsenkung entgegengewirkt.In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die Media and Games Invest-Aktie und sehen ein deutliches Kurspotenzial. Auch die Ergebnisse unserer durchgeführten Peer-Group-Analyse untermauern unsere Einschätzung bezüglich der Attraktivität und des Kurspotenzials der MGI-Aktie, so die Analysten der GBC AG. (Analyse vom 02.08.2022)Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt: