In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial für die Media and Games Invest-Aktie. (Analyse vom 04.03.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

1,218 EUR +4,46% (04.03.2024, 10:48)



XETRA-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

1,22 EUR +6,09% (04.03.2024, 10:48)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

SE0018538068



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A3D3A1



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



MGI - Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Software-Publishing tätig ist. MGI bietet eine Werbesoftware-Plattform an, die Werbetreibenden dabei hilft, Kunden über Smartphones, Computer, Connected TV oder digitale Drittmedien zu gewinnen und Publishern bei der Monetarisierung ihrer Werbeflächen.



MGI vertreibt direkt oder indirekt über Tochtergesellschaften Daten, Konsolen, Handyspiele und Videospiele, wie z.B. Distributoren, Lizenznehmer und Entwickler, an Verbraucher und verbundene Unternehmen und stellt Plattformen für solche Spiele zur Verfügung, führt Medienaktivitäten für Werbetreibende, Verlage und andere verwandte Plattformen und Partner durch, um Werbung zu verkaufen und zu kaufen und stellt technische Plattformen zur Verfügung; verarbeitet die dafür notwendigen Daten und führt Aktivitäten in Übereinstimmung mit ihnen durch. (04.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Media and Games Invest SE (MGI) (ISIN: SE0018538068, WKN: A3D3A1, Ticker-Symbol: M8G).Am 29.02.2029 habe die Media and Games Invest SE (MGI) ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Hiernach habe die Technologiegesellschaft mit ihrer vollintegrierten Werbesoftwareplattform (sog. Ad-Tech Plattform) mit erwirtschafteten Umsatzerlösen in Höhe von 321,98 Mio. Euro eine solide Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 324,44 Mio. Euro) erzielt. Der überwiegende Teil der Erlöse sei hierbei auf das traditionell größte Werbesegment "Supply Side Platform" (Umsatzanteil SSP: 93,6%%) mit Umsätzen in Höhe von 301,39 Mio. Euro (VJ: 298,88 Mio. Euro) entfallen.Auf vergleichbarer Basis sei laut Unternehmensangaben sogar ein moderater Konzernumsatzanstieg um 5,0% erzielt worden, der im traditionell umsatzstärksten Schlussquartal eine besonders hohe Wachstumsrate von 16,0% habe erreichen können. Die erzielten Umsatzzuwächse hätten hauptsächlich aus einem Anstieg der Softwarekundenbasis und des platzierten Werbevolumens resultiert. So habe die Kundenanzahl auf MGI’s digitaler Ad-Tech- Plattform zum Ende des vierten Quartals im Vergleich zum Vorjahresquartal dynamisch um 18,9% auf 2.276 (Kundenanzahl Ende Q4 2022: 1.915) zulegen können. Parallel hierzu sei das ausgelieferte digitale Werbevolumen zum Ende des vierten Quartals deutlich um 19,1% auf 206 Mrd. (Werbeanzeigen Ende Q4 2022: 173 Mrd.) gesteigert worden.Aufgrund des signifikanten Ausbaus der Softwarekundenbasis und dem deutlich erhöhten Werbevolumen habe sich Gesellschaft trotz einer bisher schwierigen Marktlage (niedrige CPMs, gedämpfte Werbebudgets etc.) gut behaupten und sogar Marktanteile hinzugewinnen können. Die hierdurch nochmals verbesserte Marktposition des Unternehmens im mobilen Bereich spiegele sich auch in den laut den Branchenexperten von Pixalate ermittelten marktführenden Positionen auf iOS und Android mit einem Marktanteil von 12,0% bzw. 12,0% wider. Entsprechend habe die Einschätzung der Analysten nach MGI eine bessere Performance erzielt als die gesamte Werbebranche bzw. der allgemeine Werbegesamtmarkt.In Bezug auf die Ertragslage habe MGI primär aufgrund einer eingetretenen Neubewertung der AxesInMotion earn-out Zahlungsverbindlichkeit (positiver Sondereffekt von 62,76 Mio. Euro) auf allen Ergebnisebenen Zuwächse erzielt. So habe das EBITDA im Vergleich zum Vorjahr dynamisch um 51,6% auf 128,46 Mio. Euro (VJ: 84,75 Mio. Euro) ansteigen können. Korrigiert um Sondereffekte (z.B. M&A- und Restrukturierungskosten oder Neubewertungen von Bilanzposten) habe sich ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) von 95,20 Mio. Euro und damit ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahresniveau (VJ: 93,20 Mio. Euro) ergeben.In Bezug auf die Nettoperformance sei ein Konzernergebnis (nach Minderheiten) in Höhe von 46,73 Mio. Euro erzielt worden, welches damit deutlich oberhalb des Vorjahresniveaus (VJ: -20,32 Mio. Euro) gelegen habe. Dieser signifikante Nettoergebniszuwachs habe hierbei hauptsächlich auf dem zuvor dargestellten positiven Sondereffekt aus der Neubewertung einer M&A-bezogenen Zahlungsverpflichtung basiert. Daneben habe ebenfalls eine relativ niedrige Steueraufwandsquote die positive Ergebnisentwicklung begünstigt.Die vom MGI-Management im dritten Quartal 2023 angepasste Unternehmensguidance (Umsatz von 303 Mio. Euro und ein Adj. EBITDA von 93,0 Mio. Euro) sei damit übertroffen worden. Auch die Umsatzschätzung (Umsatz: 303,21 Mio. Euro) und bereinigte EBITDA-Prognose (bereinigtes EBITDA: 93,07 Mio. Euro) sei übererfüllt worden.Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe das MGI-Management ebenfalls einen groben Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr gegeben, wobei diese Guidance im weiteren Jahresverlauf nochmals konkretisiert werden solle. So rechne MGI, in Anbetracht eines starken vierten Quartals (organisches Wachstum Q4 2023 16,0%) und einem nochmals dynamischeren Jahresstart (organisches Wachstum Jan. 2024: 18,0%), für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 mit einem prozentual-zweistelligen Konzernumsatzwachstum. Parallel hierzu werde ebenfalls eine Verbesserung der Ergebnisse in Aussicht gestellt.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten aufgrund ihrer angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen ihr Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 4,05 Euro) je Aktie erhöht. Einer noch stärkeren Kurszielerhöhung hätten angestiegene Kapitalkosten (risikofreier Zins aktuell 2,50%, statt zuvor 2,00%) entgegengewirkt.