Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) teilte mit, dass man derzeit an der schrittweisen Wiedereröffnung einiger seiner Restaurants in der Ukraine arbeite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bei den Standorten beschränke man sich vorerst auf Kiew und die Westukraine.



Bumble (ISIN: US12047B1052, WKN: A2QMTA, NASDAQ-Symbol: BMBL) sei gestern um -8,6% gefallen. Das Unternehmen habe seine Jahresprognose gesenkt, wobei der Ukraine-Krieg und die starke Konkurrenz durch u.a. Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH) (Tinder & Co.) dem Anbieter von Online-Dating-Apps zusetzen würden. (12.08.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu McDonald's



