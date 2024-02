Das Unternehmen habe 33 Kaufempfehlungen, zehn Halteempfehlungen und null Verkaufsempfehlungen. Die Aktie sei in diesem Jahr um 0,18% und in den letzten zwölf Monaten um 12,86% gestiegen.



Die McDonald's-Aktie sei in diesem Jahr flach, liege aber nur 1,5% unter ihrem Allzeithoch. (Quelle: xStation5 von XTB) (News vom 05.02.2024)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's mit gemischten Ergebnissen, aber insgesamt mit positivem Wachstum - AktiennewsMcDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) meldete für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 ein unter den Erwartungen liegendes vergleichbares Umsatzwachstum, einen unter den Erwartungen liegenden Umsatz, aber einen höheren Gewinn je Aktie (EPS), was den Aktienkurs im vorbörslichen Handel leicht ansteigen ließ, so die Experten von XTB.Wichtigste Highlights:- Vergleichbare Umsätze: Der weltweite vergleichbare Umsatz sei im Jahresvergleich um 3,4% gestiegen und habe damit unter der Bloomberg-Schätzung von 4,79% gelegen. Die vergleichbaren Umsätze in den USA seien um 4,3% gestiegen, während die International Operated Markets und International Developmental Licensed Markets um 4,4% bzw. 0,7% zugelegt hätten. Die Schätzungen für beide Zahlen seien höher als die Drucke für Q4 2023 gewesen.- Gewinn: Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe mit 2,95 USD über der Konsensschätzung der Analysten von 2,82 USD gelegen, was einer Steigerung von 14% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Der Umsatz habe mit 6,41 Mrd. USD leicht unter der Schätzung von 6,45 Mrd. USD gelegen, sei aber dennoch um 8,1% im Jahresvergleich gewachsen.- Rentabilität: Das Betriebsergebnis sei im Jahresvergleich um 8,5% auf 2,80 Mrd. USD gestiegen. Das Unternehmen erwarte für 2024 eine operative Marge im mittleren bis hohen 40%-Bereich.- Ausblick: Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Umwandlungsrate des freien Cashflows im Jahr 2024 im Bereich von 90% liegen werde, und erwarte, dass der Zinsaufwand im Jahresvergleich um 9% bis 11% steigen werde. Trotz der "makroökonomischen Herausforderungen" habe sich der CEO von McDonald's zuversichtlich gezeigt, dass das Unternehmen widerstandsfähig sein werde.Marktreaktion:Der Aktienkurs von McDonald's sei im vorbörslichen Handel um 0,3% gestiegen. Die Analysten hätten sich generell positiv zu den Ergebnissen geäußert, obwohl das vergleichbare Umsatzwachstum unter den Erwartungen gelegen habe, da die Expansionspläne des Unternehmens für die Zukunft wichtiger seien.