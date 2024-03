Wien (www.aktiencheck.de) - Der Autozulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON) (+ 0,36%) will in Hessen Standorte zusammenlegen und insgesamt 1.200 Stellen abbauen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) (0%) werde in seinen Restaurants in den USA künftig Donuts von Krispy Kreme (ISIN: US50101L1061, WKN: A3CTLH, Ticker-Symbol: 9YM, NASDAQ-Symbol: DNUT) verkaufen. Dies sei eine Erweiterung der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und ein Glücksfall für den Donut-Hersteller. Die Aktie von Krispy Kreme sei gestern um knapp 40% gestiegen.Der US-Wahlkampf habe auch die Wall Street erfasst: Denn die Hausse des Börsenmantels (SPAC) Digital World Acquisition gehe weiter. Die Fusion des ursprünglich leeren Börsenmantels mit der App-Mutter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sei abgeschlossen. Damit starte die Aktie erstmals unter dem Namen Trump Media & Technology (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DJT), der Mutter von Truth Social. Die Aktien unter dem neuen Ticker "DJT" seien am Dienstag bei ihrem Debüt an der NASDAQ zwischenzeitlich um mehr als 50% gestiegen. Bei einem Kurs von knapp USD 60 liege die Marktkapitalisierung bei über USD 8 Mrd. auf unverwässerter Basis. (27.03.2024/ac/a/m)