Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

242,65 EUR +2,95% (01.07.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

252,96 USD +2,46% (01.07.2022, 22:15)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (02.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Fast-Food-Konzerns McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Wall Street würden sich die Kurse am Freitag etwas erholen. Zu den großen Gewinnern am US-Aktienmarkt würden dabei einmal mehr die Papiere des US-Fastfood-Riesen McDonald's zählen. Während sich die Aktie mit einem kleinen Plus an die Dow-Jones-Spitze schiebe, habe eine Gruppe von Highschool-Schülern jüngst einen "Roadtrip zum goldenen M" unternommen, der auf internationale Resonanz gestoßen sei.Wie Der Westen berichte, habe der High-School-Abgänger Colton Marley vor einiger Zeit einen alten Kaffee-Gutschein ohne Verfallsdatum gefunden. Da der Gutschein laut Marley jedoch nur von drei Filialen innerhalb der USA akzeptiert worden sei, habe der Schüler eine lange Reise auf sich nehmen müssen, um Coupon einlösen zu können. Rund 13 Stunden habe Roadtrip von seinem Heimatbundesstaat Pennsylvania nach Iowa gedauert.Für die McDonald's-Aktie gehe es derweil am Freitag an der New York Stock Exchange um rund zwei Prozent nach oben. Damit würden die Papiere den Spitzenplatz im Dow Jones einnehmen, der nach einem schwachen Handelsauftakt zuletzt leicht ins Plus gedreht habe. Bein einem Sprung über die 255-Dollar-Marke dürfte sich die Erholung der McDonald's-Aktie fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: