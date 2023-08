NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

284,24 USD +0,23% (30.08.2023, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (31.08.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) charttechnisch unter die Lupe.Nicht wenige würden jeden Rückschlag bei der McDonald’s-Aktie als potenzielle Kaufgelegenheit ansehen. Soweit würden die Analysten zwar nicht gehen wollen, doch der Rücksetzer des Titels seit Mitte Juli nehme charttechnisch sehr interessante Ausmaße an. Schließlich sei es zuletzt zu einem idealtypischen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 280 USD gekommen. Zusammen mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 281,09 USD) und der 23,6%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von März 2022 bis Juli 2023 (280,08 USD) entstehe auf diesem Level eine wirklich markante Kernunterstützung. Am wichtigsten sei aber, dass bei einem Abgleiten unter die beschriebene Bastion die jüngsten Hochpunkte vom Mai/Juli bei 298,86/299,35 USD als klassisches Doppeltop interpretiert werden müssten. Exakt auf dieser Basis sei es in den letzten drei Wochen aber zu einer Stabilisierung gekommen. Bei einem Anstieg über die letzten beiden Wochenhochs bei gut 286 USD dürfte das Papier in die Erfolgsspur zurückkehren und die Rekordstände bei knapp 300 USD ins Visier nehmen. Noch ein weiterer Aspekt sei wichtig: Auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends könne die McDonald’s-Aktie bis Mitte September rund 1,1 % zulegen. Im saisonal herausfordernden September stelle der Titel also einen möglichen Rettungsanker dar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:259,70 EUR +0,30% (31.08.2023, 08:37)