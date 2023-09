NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (07.09.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Börsenexperte weise auf eine interessante Chance bei der McDonald's-Aktie hin. Langfristig gesehen werde sie sich nämlich wieder erholen. Für eine Fastfood-Kette sei das Unternehmen sehr innovativ. Was die Kursentwicklung anbetreffe, habe die Aktie die 200-Tage-Linie nach unten genommen. Alles deute darauf hin, dass sie bald auf 270 USD oder sogar auf 260 rutschen könnte. Technisch gesehen würden viele Signale weiter fallende Kurse erwarten lassen. Für Anleger ergibt sich bei der McDonald's-Aktie eine Einstiegschance, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.09.2023)