Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

253,15 EUR +1,59% (06.01.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

269,47 USD +2,79% (06.01.2023, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (07.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt ) in einer aktuellen Aktienanalyse die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Die Fast-Food-Kette habe am Freitag ein Umstrukturierungsprogramm und einen Stellenabbau angekündigt. Um die aktuelle Struktur, die derzeit aus den drei Segmenten USA, internationale Märkte und internationale Märkte mit Entwicklungslizenzen bestehe, zu verschlanken, solle nun auch die Zahl der Mitarbeiter schrumpfen. McDonald's sei aktuell mit rund 40.000 Restaurants in 169 Ländern vertreten. Zudem wolle der US-Konzern seine Entwicklungspläne für neue Restaurants beschleunigen, wie CNBC berichtet habe.An der Wall Street habe die McDonald's-Aktie am Freitag in einem freundlichen Gesamtmarkt rund 2,8% zugelegt. Aus charttechnischer Sicht nähere sich das Papier damit der 270-USD-Marke. Werde diese Hürde geknackt, rücke im Anschluss das Rekordhoch bei 281,67 USD in den Fokus.Derzeit sei noch unklar, wie viele Stellen wegen der Umstrukturierung letztlich wegfallen und wie viele neue Restaurants im Jahr 2023 eröffnet werden sollten. Bis zum 3. April solle die Frage zum Jobbau laut dem McDonald's-Chef allerdings geklärt sein. Die McDonald's-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2023)