Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (25.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.McDonald's habe vor US-Börseneröffnung die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Die Fastfood-Kette habe zum Jahresauftakt weltweit mehr umgesetzt als erwartet, zudem habe man auch in Sachen Gewinn positiv überraschen können. Der Ausblick sei vom Management weiter konkretisiert worden.Der Fastfood-Gigant weise für das abgelaufene Quartal einen Umsatz in der Höhe von USD 5,90 Mrd. aus und liege damit über den Analystenerwartungen von USD 5,57 Mrd. Konsolidiert bedeute dies einen Anstieg von 4% im Vergleich zur Vorjahresperiode, was vorwiegend auf eine stabile Geschäftsentwicklung in den Kernmärkten zurückzuführen sei. Die Umsatzergebnisse hätten primär von strategischen Menüpreiserhöhungen und einem positiven Wachstum der vergleichbaren Gästezahlen profitiert. Die Produktivitätssteigerung in den Restaurants, effektive Marketingkampagnen, sowie das anhaltende Wachstum im digitalen Bereich und im Lieferservice hätten zudem zum Erfolg beigetragen. Das konsolidierte Betriebsergebnis sei um 10% (+14% bei konstanten Wechselkursen) gestiegen und habe mit USD 2,53 Mrd. den Analystenkonsens von USD 2,47 Mrd. überbieten können.In Sachen Gewinn habe die Fastfood-Kette ebenfalls überzeugen können: McDonald's habe beim verwässerten Gewinn je Aktie mit USD 2,45 die Erwartungen von USD 2,32 recht komfortabel übertroffen. Das in Chicago ansässige Unternehmen strukturiere derzeit seine Organisation um. In diesem Zusammenhang habe McDonald's im ersten Quartal Umstrukturierungskosten in Höhe von USD 180 Mio. (oder 18 Cent pro Aktie) verbucht, die Abfindungszahlungen und die Schließung einiger regionaler Niederlassungen berücksichtigen würden.Ausblick: Für das Gesamtjahr zeige man sich zunehmend optimistisch, das starke Q1-Ergebnis nehme das Management als Anlass, seine Prognose zu konkretisieren. Das Unternehmen erwarte, dass sich die operative Marge im Jahr 2023 auf 45% verbessern dürfte. Aber auch die Kosten, allen voran Vertriebs-, Allgemein- und Verwaltungskosten, sowie der generelle Zinsaufwand sollten weiterhin steigen. Global erwarte man etwa die Eröffnung 1.900 neuer Restaurants im Jahr 2023.Die letzte Empfehlung für die Aktie von McDonald's lautete "Verkauf", so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen