Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

247,45 EUR +0,26% (28.09.2022, 08:32)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

236,70 USD -2,90% (27.09.2022, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (28.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) markierte am 4. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 271,15 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe der Wert zunächst schnell auf die Unterstützung bei 217,51 USD zurückgesetzt und sich danach fast wieder an das Allzeithoch erholt. Seit Mitte August gebe der Aktienkurs wieder nach. Lange habe es dabei nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch ausgesehen. Aber in den letzten Tagen sei der Wert deutlich unter Druck gestanden und gestern mit einer langen schwarzen Kerze in den gebrochenen Abwärtstrend zurückgefallen. Bereits am Freitag sei der Aufwärtstrend seit 10. März gebrochen worden.AusblickDas Chartbild der McDonald's-Aktie habe sich in den letzten Tagen verschlechtert. Der Trendbruch und der Rückfall in den gebrochenen Abwärtstrend würden auf eine erneute Abwärtsbewegung in Richtung 217,51 USD hindeuten. Kurzfristige Erholungen gen 248,65 USD würden daran wenig ändern. Erst mit einem stabilen Ausbruch über diese Hürde würde sich das Chartbild wieder so aufhellen, dass eine Rally in Richtung 267,97 USD oder sogar 271,15 USD möglich erscheinen würde. (Analyse vom 28.09.2022)