Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Dass McDonald's vorwiegend auf das Franchise-System setze, sei nicht nur auf die hohe Rentabilität zurückzuführen, sondern erlaube auch ein höheres Maß an Planungssicherheit. Während der Verkauf von Produkten wie Burgern, Pommes & Co. stets mit gewissen Unsicherheiten behaftet sei, würden die Cashflows aus Vermietung und Verpachtung eine vergleichsweise stabile Umsatzkomponente darstellen. McDonald's nenne in den meisten Fällen die Liegenschaften der Stores sein Eigen und so sei es nicht überraschend, dass Gebäude und Grundstücke fast 70% der gesamten Bilanzsumme darstellen würden.Das Argument, dass McDonald's daher gar nicht dem Restaurantgewerbe zugerechnet werden könne, sondern ein Immobilienunternehmen darstelle, könne daher nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Für den Analysten stehe jedoch im Vordergrund, dass der Fast Food-Gigant mit beeindruckenden Margen und ausreichend Liquidität punkte. Der Analyst sei von McDonald's als global agierender Big Player mit soliden Fundamentaldaten und starker Markendominanz nach wie vor überzeugt. Des Weiteren honoriere er das ambitionierte Vorgehen beim Thema Innovation sowie die Offensive bei der Verbesserung der Customer Experience. Die Kosteninflation und die Abspaltung des Russlandgeschäftes würden den Konzern noch länger begleiten.McDonald's scheine aber vor allem Erstere mittlerweile gut zu managen und die Margen damit stabil zu halten. Großes Wachstum sei damit jedoch vorerst nicht zu erwarten - vor allem weil mit Russland einer der größten Wachstumsmärkte weggebrochen sei.In Summe überzeuge McDonald's in vielen Bereichen, was speziell in turbulenten Zeiten die Einstufung als Qualitätstitel unterstreiche. Auf aktuellen Bewertungsniveaus sei der Preis, den man für diese Qualität zahlen müsse, jedoch zu hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.