Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

245,60 EUR -0,16% (01.02.2023, 09:52)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

267,48 USD -1,29% (31.01.2023)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (01.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Rücksetzer nach Zahlen - ChartanalyseDie McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) hat nach Vorlage der Quartalszahlen am gestrigen Dienstag 1,3% verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach der starken Oktober-Erholung (+18,2%) seien die Aktien von McDonald's im November mit 281,67 USD auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Anschließend seien die Kurse in eine Konsolidierung übergegangen und hätten zunächst um das Januar-Top aus dem Vorjahr oszilliert. Mit den gestrigen Quartalszahlen habe der Fastfood-Riese zwar die Erwartungen übertreffen können, der Ausblick schien der Wall Street aber nicht zu schmecken.Ausblick: Bereits zur Eröffnung habe die McDonald's-Aktie gestern 2,1% im Minus notiert. Am Ende hätten sich die Papiere mit einem Abschlag von 1,3% auf 267,40 USD aus dem Handel verabschiedet.Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Kurse auf der Oberseite zunächst über das August-Top bei 267,97 USD stiegen, um danach die gestrige Abwärtslücke zu schließen. Dafür wäre auch ein Anstieg über die 50-Tage-Linie notwendig, die zusammen mit dem 2022er Januar-Top zwischen 269,94 USD und 271,15 USD einen wichtigen Widerstandsbereich bilde. Neue Long-Impulse im Sinn eines charttechnischen Ausbruchs könnten in der Folge oberhalb der beiden Januar-Tops (275,31 USD und 275,39 USD) greifbar werden, wobei zur Bestätigung auch der Ausbruch über die November-Abwärtstrendgerade gelingen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: