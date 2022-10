Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

250,60 EUR -0,67% (14.10.2022, 21:32)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

242,50 USD -1,72% (14.10.2022, 21:17)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (14.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Sieben, acht oder neun Prozent? Wie hoch genau die aktuelle Inflationsrate gerade sei, hänge von der Art der genauen Berechnung und des Landes ab. Fakt sei: Sie sei hoch - und unbeliebt. Alles koste mehr, am Ende bleibe weniger Geld in der Tasche. Für Aktionäre, die McDonald's im Depot hätten, gebe es aber eine gute Nachricht.Der Burger-Brater sei ohnehin ein zuverlässiger Dividenden-Zahler. Heute melde der Konzern: McDonald's werde die Quartalsdividende von 1,38 Dollar auf 1,52 Dollar je Aktie anheben (6,08 Dollar aufs Jahr gesehen). Das entspreche einer Erhöhung um 10,1 Prozent!McDonald's erhöhe bereits seit 46 Jahren kontinuierlich seine Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre des Unternehmens.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: