Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

225,50 EUR +0,45% (28.10.2022, 14:16)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

254,59 USD +0,58% (28.10.2022, 22:10)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (28.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unverändert zugreifen.Zu den stärksten Werten im Dow Jones zähle am Freitag die Aktie von McDonald's. Im freundlichen Marktumfeld lege die Fast-Food-Kette mehr als drei Prozent zu, nachdem bereits am Donnerstag nach starken Zahlen ein sattes Plus zu Buche gestanden habe.Rückenwind verleihe nun eine positive Studie von Morgan Stanley. Die US-Bank habe das Kursziel für McDonald's von 274 auf 285 Dollar angehoben und rate weiter "overweight". Die Aktie sei in Zeiten wie diesen ein "Must-have".Morgan Stanley spreche von einem weiteren herausragenden Umsatzquartal. In den USA und Europa habe man trotz des immensen Drucks auf die Verbraucher zulegen können. Dabei sei in den USA vor allem das Marketing erfolgreich gewesen, während McDonald's in Europa von der makroökonomischen Entwicklung sogar profitiert habe.Nach Ansicht von Maximilian Völkl von "Der Aktionär" können Anleger bei der McDonald's-Aktie weiter zugreifen. (Analyse vom 28.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link