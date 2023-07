NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

292,36 USD -1,00% (25.07.2023, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (26.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Aktie von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) befindet sich in einem Aufwärtstrend, prallt aber seit Monaten immer wieder am Widerstand im Bereich 299 USD nach unten ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach dem Verlaufshoch vom Freitag bei 299,35 USD pralle die Aktie erneut nach unten ab und habe am Vortag im Tagestief bei 291,65 USD den 50er-EMA im Tageschart erreicht. Per Börsenschluss sei das Papier etwas höher bei 292,36 USD aus dem Handel gegangen und sei nachbörslich noch weiter angestiegen. Am morgigen Donnerstag präsentiere das Unternehmen Zahlen zum 2. Quartal.Die McDonald's-Aktie könnte die Korrektur seit dem Abprall am Widerstand im Bereich von 299 USD um den 50er-EMA bei aktuell 291,75 USD beenden und hier wieder nach oben abprallen. Darauf deute auch die nachbörsliche Entwicklung mit leicht steigenden Kursen hin. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum 10er-EMA im Tageschart zu rechnen, der aktuell bei 294,57 USD verlaufe. Gelinge dann ein weiterer Durchbruch über den 10er-EMA, würde sich die Lage weiter aufhellen und ein neuer Hochlauf bis zum Widerstand bei 299 USD möglich werden. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze McDonald's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:264,30 EUR -0,11% (26.07.2023, 08:52)