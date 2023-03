NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (20.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit September 2022 sei die McDonald's-Aktie - einhergehend mit der steigenden Inflation - deutlich angestiegen. Das Unternehmen gebe seine Preise einfach an die Kunden weiter. Bei der wichtigsten Kennziffer - den Same-store sales - habe man kräftig zulegen können. Jetzt sehe man eine Konsolidierung bei der McDonald's-Aktie. Das Umsatz-Wachstum sei hier nicht besonders beeindruckend - beeindruckend sei, dass man aus jedem Dollar Umsatz jedes Mal mehr Gewinn raushole. In den kommenden Jahren kommt Umsatz-Wachstum noch dazu, was den Kurs der McDonald's-Aktie weiter nach oben treiben dürfte, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2023)