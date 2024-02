NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

284,65 USD -0,46% (06.02.2024, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Little Rock (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Stephens Inc.:Stephens Inc. nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Das Analysehaus stelle fest, dass die Q4-Verkaufsergebnisse bei der Fast-Food-Kette schwächer als erwartet ausgefallen sein, bleibe jedoch ermutigt durch die allgemeine Stärke des globalen McDonald's-Geschäfts, das in allen Segmenten positiven Entwicklung aufgewiesen habe, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. McDonald's scheine gut positioniert zu sein, um Marktanteile zu gewinnen, da das US-Unternehmen in der Lage sei, Menüinnovationen, ein starkes digitales Angebot und zusätzliche Bequemlichkeitsebenen durch Lieferung und digitale Plattformen zu nutzen. Stephens glaube, dass die FY24-Prognose erreichbar bleibe, obwohl sie in den Segmenten USA und internationale betriebene Märkte zur Hälfte gewichtet sei.Stephens Inc. stuft die McDonald's-Aktie mit dem "overweight"-Rating und und einem Kursziel von 320 USD ein. (Analyse vom 06.02.2024)Börsenplätze McDonald's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:264,60 EUR 0,00% (07.02.2024, 14:57)