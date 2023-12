Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fast-Food-Riesen McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Interessante Neuigkeiten von McDonald's. Der Dow Jones-Konzern experimentiere mit einer neuen Geschäftsidee. So starte die Fast-Food-Kette nun eine Testphase von CosMc's, einem neuen und eher auf Getränke ausgerichteten Restaurant-Konzept, wie McDonald's am späten Mittwoch in Chicago bekannt gegeben habe.CosMc's setze auf Limonaden, Tees, Mischgetränke und kalten Kaffee. Als Teil eines Tests werde diesen Monat der erste CosMc's-Standort in Bolingbrook (Illinois) eröffnet. Eine Handvoll weiterer Filialen sei für die kommenden Monate geplant. Das Konzept der Testkette ähnle dem des Rivalen Starbucks. Bis Ende des kommenden Jahres wolle der Fast-Food-Konzern etwa zehn CosMc's-Pilotstandorte in den Großräumen Dallas-Fort Worth und San Antonio in Betrieb nehmen. Die Eröffnung einer neuen Restaurant-Kette habe der Konzern-Vorstand bereits im Sommer verkündet.McDonald's habe zuvor ein neues Wachstumskonzept vorgelegt, das einen deutlichen Ausbau der McDonald's-Filialen vorsehe. Insgesamt 50.000 Filialen wolle das Unternehmen bis 2027 weltweit haben. Bisher zähle McDonald's mehr als 41.000 Restaurants und habe bereits angekündigt, bis Ende des laufenden Jahres weitere 2.000 zu eröffnen.Die Meldung komme bei Experten relativ gut an: Die US-Bank JPMorgan habe das Kursziel für McDonald's nach der Ankündigung zum Ausbau der Restaurantketten von 278 auf 300 US-Dollar erhöht und das Rating auf "Overweight" belassen. Analyst John Ivankoe habe daraufhin sein Bewertungsmodell bis 2027 angepasst. Das Kursziel basiere auf einer beibehaltenen Rendite auf den freien Cashflow von 4,75 Prozent.Die McDonald's-Aktie habe die übertriebenen Kursverluste im Zuge des Hypes der Abnehmspritzen mittlerweile wieder größtenteils aufgeholt. Das Papier des Dividendenaristokraten, der es in der Vergangenheit immer wieder geschafft hat, Jahr für Jahr starke Zahlen zu liefern, bleibe attraktiv. Der Stoppkurs kann bei 205 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.12.2023)Mit Material von dpa-AFX