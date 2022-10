Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

240,80 EUR +0,08% (04.10.2022, 10:34)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

235,16 USD +1,93% (03.10.2022)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (04.10.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Gegenreaktion nach schwachem September - ChartanalyseDie McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) hatte sich Mitte August bis auf das Top bei 267,97 USD geschoben, womit den Notierungen nur noch 1,2% bis zum Allzeithoch fehlten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch statt sich an die Rekordmarke vom 4. Januar heranzuschieben, seien die Papiere nach unten abgedreht und hätten eine (leicht verschobene) Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet. In der Folge seien die Kurse zuletzt deutlich ins Rutschen gekommen, wobei es in der vergangenen Handelswoche 6,2%, im gesamten September sogar 8,5% nach unten gegangen sei. Dabei sei die Aktie zum Monatsschluss im Tief auf 230,58 USD zurückgefallen - das sei der niedrigste Stand seit dem 20. Mai gewesen.Ausblick: Nach dem schwächsten September seit 20 Jahren sei es zum gestrigen Oktober-Auftakt zu einer Gegenreaktion gekommen. Die Aktie habe 2% an Wert zugelegt und sich mit einem Schlusskurs von 235,34 USD zurück über das Juni-Tief geschoben.Das Long-Szenario: Damit aus der festeren Sitzung jetzt eine echte Erholung werden könne, seien angesichts der vorherigen Abwärtsbewegung (in den vergangenen beiden Wochen sei es 9,5% nach unten gegangen) nun weitere Anschlussgewinne nötig. Diese sollten die Kurse zunächst über das Oktober-Tief aus dem Vorjahr tragen, das bei 236,14 USD einen Widerstand bilde. Darüber könnte es zu einem Hochlauf/Rebound an die Januar-Abwärtstrendgerade kommen, die im Bereich zwischen 240,00 USD und 242,00 USD bremsend wirken dürfte. Gelinge dort der Break (wichtig: per Tagesschluss), müsste es über das November-Tief bei 243,95 USD hinausgehen, um sich danach an die März-Aufwärtstrendgerade (aktuell bei 248,75 USD) und die 250er Marke heranschieben zu können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: