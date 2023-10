Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

244,30 EUR +0,53% (19.10.2023, 12:57)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

256,03 USD +1,95% (18.10.2023, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (19.10.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unverändert mit "buy" ein.Loop Capital gebe an, dass die jüngsten Überprüfungen von McDonald's durch US-Franchisenehmer darauf hindeuten würden, dass das Umsatzwachstum in den gleichen Filialen trotz schwieriger Vergleiche Ende des dritten und Anfang des vierten Quartals solide geblieben sei. Die Umsätze in den gleichen Filialen hätten sich von etwa 8,5% im bisherigen Quartal bis zur ersten Septemberwoche auf ein Wachstum von 6,5% bis 7,0% in den letzten drei Wochen des Quartals verlangsamt, was ausschließlich auf einen härteren Vergleich zurückzuführen sei.Die Kontaktpersonen des Unternehmens würden jedoch davon ausgehen, dass sich die Umsätze im weiteren Verlauf des Quartals deutlich beschleunigen würden, da das Unternehmen das sehr erfolgreiche Cactus Plant Flea Market Happy Meal des letzten Jahres bis zum Ende der ersten Oktoberwoche nicht mehr übertreffen werde, so Loop in einer Research Note.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von McDonald's nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel verbleibe bei 383 USD. (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze McDonald's-Aktie: